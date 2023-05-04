Ne Sedat, Ne Hayri! Camdaki Kız'ın Nalan'ı eşiyle hayran bıraktı! "İyi tercih" Camdaki Kız'daki "Nalan" karakteriyle sezona damgasını vuran Burcu Biricik'i bekar sananlar yanıldı. Emre Yetkin ile mutlu mesut bir evlilik sürdüren Biricik, aşk pozlarıyla hayran bıraktı.

Kanal D'nin rekorlar kıran dizisi Camdaki Kız ile ekranlara gelen Burcu Biricik, kariyerinin zirvesini yaşıyor. Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan Biricik, Nalan karakteriyle çoktan hafızalara kazındı. Camdaki Kız izleyicileri Burcu Biricik'i yakın merceğe alırken, hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Nalan'ın gerçek aşkı Burcu Biricik'in 2016 yılında dünya evine girdiği reklamcı eşi Emre Yetkin ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Reklamcı Emre Yetkin, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi. Burcu Biricik'in menajerliğini de üstlenen Yetkin, aşkına karşı koyamadı. 7 yıllık evli olan Burcu Biricik ve Emre Yetkin, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla parmakla gösterilen çiftlerden. Camdaki Kız izleyicileri ise Sedat ve Hayri'nin akabinde Nalan'ın gerçek aşkına beğeniler yağdırıyor.