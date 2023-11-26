Polat'ların avukatı paylaştı: İşte Ataşehir şubesinin 1 günlük cirosu

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin cezaevi serüveni sürüyor.
Para kaynaklarının araştırılması ile başlayan yargı süreci, MASAK raporunun tamamlanmasıyla devam edecek.
Davaya dair her detay, kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor.
Çiftin avukatı Osman Eryiğit, yeni bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a ait güzellik merkezinin Ataşehir şubesine ait günlük ciro bilgisi paylaşıldı.
Dudak uçuklatan kazanç
Polat ailesinin avukatı Eryiğit, 22 Temmuz 2023 tarihinde Dilan Polat'ın yaptığı bir kampanya ile Ataşehir şubesinden satılan paketlerin cirosunun 1,3 milyon TL olduğunu iddia etti.
Kampanya yapılan tarihte Ataşehir şubesinde izdiham yaşandığını söyleyen avukat Eryiğit, konuya ilişkinde ekran görüntülerini de paylaştı.