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Polat'ların avukatı paylaştı: İşte Ataşehir şubesinin 1 günlük cirosu

Polat'ların avukatı paylaştı: İşte Ataşehir şubesinin 1 günlük cirosu Tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Osman Eryiğit, Ataşehir'deki güzellik merkezinin bir günlük cirosunun 1,3 milyon TL olduğunu iddia etti.