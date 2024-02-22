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Vedat Milor utandıran itiraf diyerek paylaştı! Galatasaraylılar beğeni yağmuruna tuttu

Vedat Milor utandıran itiraf diyerek paylaştı! Galatasaraylılar beğeni yağmuruna tuttu Vedat Milor sosyal medya hesabından yaptığı bir itiraf ile gündem oldu. İşte Vedat Milor'un o paylaşımı...