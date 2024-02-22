Vedat Milor utandıran itiraf diyerek paylaştı! Galatasaraylılar beğeni yağmuruna tuttu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etmişti.
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor maçın oynandığı dakikalarda kendi programını izlemek yerine Galatasaray maçını izlediğini açıkladı.
Vedat Milor X(Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda "Utandıran İtiraf: Geçen pazar 19:00'da Teve2’de kendi programımı değil Galatasaray’ın maçını izledim!" ifadelerine yer verdi.
Galatasaraylılar Vedat Milor'un bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.