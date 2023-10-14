Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanı: Kaya, Seyran'a aşık oldu! Ferit duyunca... Her Cuma reytignleri altüst eden Yalı Çapkını dizisinde bütün dengeler değişti. Kaya, yavaş yavaş duygularını fark ediyorDün akşam izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisinden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

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ensonhaber.com

Star TV'de ekrana gelen ve reytinglerde büyük bir başarı yakalayan Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonuyla izleyicileri bir kez daha büyülemeyi başardı.

Dizi, duygusal sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Büyük ilgiyle izlenen dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ gibi başarılı oyuncuların bulunduğu diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Kaya, Seyran'a ilgi duyuyor

Ferit'in yurt dışından gelen kuzeni Kaya, Seyran'a yavaş yavaş ilgi duymaya başladı. Ferit bunu fark edecek mi?

Okul kaydı için Seyran'a sürpriz yapmak isteyen Ferit, Kaya ve Seyran'ı yan yana görünce çileden çıktı.

İkilinin arası iyice açılıyor. Bakın yeni bölümde neler olacak...