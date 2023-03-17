Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan bornozlu ayna pozu! "Yandık bilesin" Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, ayna karşısından yaptığı bornozlu paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamlarında zirveyi bırakmıyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin rol aldığı dizi, her bölüm sosyal medyaya damga vuruyor.

Dizide Seyran'ın ablası Suna karakteriyle öne çıkan Beril Pozam, performansı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Asıl çıkışını 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge karakteriyle yakalayan Beril Pozam, ardından Ada Masalı ve Baba dizisinde rol aldı.

Kariyeri bir yana duru güzelliğiyle seyircileri mest eden Pozam, sosyal medyada da büyük bir takipçi sayısına sahip oldu.

Bornozlu Beril

Instagram'dan paylaşım yapan Beril Pozam'ın son karesine beğeni yağdı.

Bornozuyla ayna karşısında poz veren güzel oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

28 yaşındaki Beril Pozam'ı görenler, "Kazım Ağa görmesin", "Seyran'dan daha güzel", "Güzelliğin halis mi" yorumlarıyla diziye atıfta bulundu.

İşte o kare...