Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan iddialı pozlar! Filiz Akın kayıtsız kalamadı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran ünlü oyuncu Beril Pozam, cesur pozlarını yayınladı. Usta oyuncu Filiz Akın genç yeteneğin bu pozlarına kayıtsız kalamadı. İşte Beril Pozam'ın nefes kesen pozları...

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Suna karakteriyle hafızalara kazınan Beril Pozam, oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Beril Pozam, sık sık paylaşım yapıyor.

Son olarak büstiyeri ve mini eteğiyle verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Filiz Akın'dan dikkat çeken yorum

Ünlü isimler başta olmak üzere sosyal medya kullanıcıları bu cesur pozlara kayıtsız kalamadı. Binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Usta oyuncu Filiz Akın, Beril Pozam'ın bu pozlarına "Sevgiler" notunu düştü. Beril Pozam ise usta oyuncuya "Benden de kucak dolusu sevgiler Filiz Hanımcığım" yanıtını verdi.