Yalı Çapkını'nın Suna'sı bornozlu paylaştı, yorumlar peş peşe geldi "Eridik bittik" Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Suna karakteriyle adını milyonlara duyuran Beril Pozam, cesaretini konuşturdu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bornozlu pozunu yayınladı.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncularından Beril Pozam, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda estetik güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

27 yaşındaki genç yetenek, Suna karakterine getirdiği derinlik ve performansıyla izleyicilerin takdirini kazanırken, dizideki etkileyici performansıyla büyük beğeni topluyor.

Beril Pozam, aynı zamanda sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da geniş bir hayran kitlesi edindi.

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, son paylaşımıyla gündemde!

Bornozlu pozu mest etti

Genç oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bornozlu cesur pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Doğum gününden kalan bir karesini paylaşan Beril Pozam'ın bu pozu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.