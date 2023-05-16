Asıl çıkışını 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge karakteriyle yakalayan Beril Pozam, ardından Ada Masalı ve Baba dizisinde rol aldı.
Şimdilerde Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını ile adından söz ettiren Beril Pozam, güzelliğiyle de beğeni topluyor.
Suna karakteriyle öne çıkan Beril Pozam, duru güzelliğini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Yazı getirdi
Yaz havasından neşeli pozlar paylaşan 28 yaşındaki Beril Pozam, sosyal medyayı salladı.
Sere serpe uzandığı yeşillikler arasından gülümseyen Pozam, tam not aldı.
İşte o kareler...