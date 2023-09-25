Yargı 65. bölüm fragmanı: Bu detay herkesi sarsacak! Ceylin ve Ilgaz’ın kızı bakın nereden çıkacak Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Yargı, dün akşam yeni sezonuyla adeta izleyicileri ekran başına kilitledi. Ilgaz ve Ceylin ayrılık sebebi ortaya çıktı. Peki kızları Mercan nerede? Elif kimin kızı? İşte nefes kesen yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Kanal D ekranlarının büyük ilgi gören dizisi Yargı, yeni sezonuyla izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

Ünlü yapımcı Kerem Çatay'ın yapımcılığını üstlendiği ve usta yönetmen Ali Bilgin'in koltuğunda oturduğu bu yapım, ilk bölümünden itibaren büyük beğeni kazandı.

Yargı dizisi, her pazar yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların performanslarıyla büyüleyen dizi, izleyiciyi sürükleyici bir hikayeye ortak ediyor.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte dün akşam yayınlanan ilk bölüm izleyicilerin beğenisini topladı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Ceylin ve Ilgaz'ın kızları nerede?

Yargı’nın yeni sezon fragmanı ağızları açık bıraktı. Elif’in Ceylin ve Ilgaz’ın çocuğu olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan kızları Mercan’ın nerede olduğu kafaları karıştırdı. Mercan’ın ölmediği, kaybolduğu iddia ediliyor.