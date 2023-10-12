Yargı 67. bölüm fragmanı: Ceylin ve Ilgaz Mercan'a kavuşuyor ama... Gözyaşları sel olacak! Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Yargı dizisinden yeni fragman geldi. Ceylin ve Ilgaz’ın kızı Mercan hakkında detaylar sonunda ortaya çıkıyor. Peki kızlarına kavuşacaklar mı? İşte Yargı 67. bölüm fragmanı…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisi, ilk yayınlandığı andan itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturdu ve bu sezon da reytingleri altüst ediyor. Türk televizyonunun sevilen yapımcılarından Kerem Çatay tarafından imzalanan Yargı dizisi, usta yönetmen Ali Bilgin'in yönetmenliğiyle izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Yargı dizisi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimlerin başrolünde yer aldığı yapımdan yeni bölüm fragmanı geldi. Mercan bulundu! Dizinin yeni bölüm fragmanında Ceylin’in kapısının önüne bir kutu bırakılıyor. Kutudan çıkan saç örneği Mercan’a ait olabilir. Ceylin ve Ilgaz Mercan’a kavuşabilir. Saç örneği sonucu ne çıkacak? İşte yeni bölüm fragmanı…