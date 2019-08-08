Mühendisler, altın ve alüminyumdan yapay dil geliştirdi

Sahte alkol nedeniyle hem ülkemizde hem de dünya genelinde yüzlerce kişi, zehirlenerek hayatını kaybediyor. Özellikle bazı ülkelerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle merdiven altı üretilen bu alkoller, insanların hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Glasgow Üniversitesi'nden mühendisler, sahte alkol ticaretini azaltmaya yönelik yapay bir dil geliştirdiklerini açıkladı. Altın ve alüminyum kullanılarak üretilen yapay dil, viskilerin tadındaki ince farklılıkları anında tespit edebiliyor.

ALKOLLERİ AYIRT EDEBİLİYOR

Araştırmacılar, geliştirdikleri yapay dilin üzerine farklı markalara ait viski örnekleri döktü. Neredeyse yüzde 100 doğruluk oranına ulaşan yapay dil; 12, 15 ve 18 yıllık aynı tür viskiyi ayırt etmeyi başardı.

Alkoldeki kimyasal karşımları kolaylıkla ayırt edebilen bu buluş, sadece alkollerde değil herhangi bir sıvıyı da ayırt edebiliyor. Henüz ticari olarak kullanılamayan cihaz; gıda güvenliği testlerinde ve kalite kontrollerinde rahatlıkla kullanılabilecek.

Mühendisler, şimdi bu yapay dili daha da geliştirerek ileride birçok alanda bu teknolojiden faydalanmak istiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.