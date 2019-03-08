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Nora-Bir Bebek Evi 140 yıl sonra İstanbul'da

Norveçli yazar Henrik Ibsen'ın Nora- Bir Bebek Evi, adlı oyunu maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ele alıyor. Oyun 140 yıl sonra İstanbul'da tiyatroseverlerle buluştu.

Özel İçerik | 08.03.2019 - 15:27..
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Nora-Bir Bebek Evi 140 yıl sonra İstanbul'da

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190'ıncı yılında çağdaş insanın dramını seyiricilere aktarıyor.

Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor.

GERÇEK YAŞAMDAN ESİNLENEN OYUN

Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor.

Nora-Bir Bebek Evi , yazımının üzerinden 140 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor.

Nora-Bir Bebek Evi 140 yıl sonra İstanbul'da

TIKLIM TIKLIM BİR SALON

Şehir Tiyaroları'nda geçen hafta sahnelenen ve en çok izlenen oyunlardan olan Nora-Bir Bebek Evi'ni izlemek için Ümraniye Sahnesi'ne gittim.

Salona girdiğimde içerisi tıklım tıklımdı, koltuğuma yaslandım sabırsızlıkla perdenin açılmasını bekledim.

Nora-Bir Bebek Evi 140 yıl sonra İstanbul'da VİDEO

3 PERDELİK TİYATRO OYUNU

İlk kez 21 Aralık 1879'da Danimarka Kraliyet Tiyatrosu'nda sahlenene oyun 19. yüzyıldaki evlilik normlarına karşı tutum sergilemesinin yanı sıra ilk feminizm içerikli tiyatro olmasıyla da ayrı bir yere sahip.

Nora-Bir Bebek Evi 140 yıl sonra İstanbul'da

NORA

Nora, hayatı boyunca onun yerine kararlar alan tipik bir kadın profilinden çok şey ifade ediyor.

Oyun, hem kocasının hem de babasının baskısı altında yaşayan Nora'nın içinde bulunduğu ruh halini kusursuzca salondakilere aktarıyor.

Öte yandan oyuncuların üstün performansı da eklenince adeta bir şiir dinletisindeymiş gibi hissediyorsunuz.

Nora-Bir Bebek Evi 140 yıl sonra İstanbul'da

140 YIL SONRA İSTANBUL'DA

Dünyanın birçok yerinde, birçok kez sahnelenen oyun, kaleme alındıktan neredeyse 140 yıl sonra İstanbul’da seyirciyle buluştu.

Oyun, Jale Karabekir ve Feride Eralp’in çevirisiyle, Ali Gökmen Altuğ’un yönetmenliğinde, Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konuyor.

Eğer hala bu güzel oyunu izlemediyseniz oyunun farklı sahnelerdeki gün ve tarihini takip edebilirsiniz.

Ergül Tosun

[email protected]

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