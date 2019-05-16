OPPO K3'ün fiyatı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üretici Oppo, K1 modelinin daha geliştirilmiş bir sürümü olan K3 modelini bu ayın sonlarına doğru tanıtmayı planlıyor. Üstten açılabilen ön kamerası ile dikkat çeken Oppo K3'ün teknik özellikleri ve çıkış fiyatı telefon daha tanıtılmadan ortaya çıktı.

OPPO K3 ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak Oppo K3, Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alacak. Telefon her ne kadar orta seviye bir işlemci ile gelse de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olması kullanıcıların gözünde üst seviye bir telefon izlenimi yaratıyor.

Kameralara baktığımızda telefonun arkasında 16 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamera bizleri karşılayacak. Telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunacak. Oppo K3'ün ön kamerası, ayrıca son zamanlarda sıkça gördüğümüz üstten açılıp kapanabilen bir mekanizmaya sahip.

20W hızlı şarj destekli 3.700 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun, bir de 6 GB RAM'li sürümünün de piyasaya çıkacağı söyleniyor, ancak bu konuda gelen bilgiler henüz kesinleşmiş değil.

Başlangıçta Çin'de piyasaya sürülecek Oppo K3'ün, 366 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

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