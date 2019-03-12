Oppo, yeni telefon serisi Reno'yu 10 Nisan'da tanıtacak

Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticileri, telefon pazarında oldukça popüler hale geldi. Başta Huawei ve Xiaomi olmak üzere birçok Çinli marka, tanıttığı üst seviye telefonlarla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Çinli üretici Oppo, kullanıcılara sunduğu akıllı telefon çeşitlerine bir yenisini daha ekleyecek. Şirket, 10 Nisan'da yeni akıllı telefon serisi Reno'ya ait yeni bir telefon tanıtacağını açıkladı.

ÜST SEVİYE TELEFON SERİSİ OLABİLİR

Reno serisinin, Oppo'nun amiral gemisi modellerini barındıracağı söyleniyor. Bazı iddialara göre ise bu seri, şirketin R serisinin yerini alacak. Oppo, Reno serisinin, daha sonra ayrı bir marka haline gelen Realme gibi bir alt marka olmayacağını söyledi.

Yeni gelen bilgilere göre Reno serisine ait ilk telefon 10 Nisan'da tanıtıldıktan hemen sonra Çin'de satışa çıkacak. Telefonun Snapdragon 855 gibi güçlü bir işlemci ile birlikte geleceği de gelen bilgiler arasında.

Şirketin sahip olduğu 10X optik yakınlaştırma teknolojisini de kullanacak olan telefonda, 4,065mAh kapasiteli bir batarya olacak. Reno serisine ait yeni telefon ile ilgili başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Telefon ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlere aktaracağız.

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