Çinliler Almanya'yı ele geçirdi! Elektrikli araçlara geçiş hızlanıyor Çin ile olan rekabetin ağır baskısı altındaki Alman otomobil üreticileri, elektrikli araçlara geçişlerini hızlandırarak, yeni ortaklıklar kurmaya başladı.

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Çin'de, sürdürülebilir ulaşım alanında önemli bir dönüşümün parçası olarak elektrikli araç satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Ayrıca birçok Çinli marka, Avrupa'da satışlara başlayarak diğer otomobil üreticilerini oldukça zorlamaya başladı.

Otomobil danışmanlık şirketi Inovev'e göre, 2023 yılında Avrupa'da satılan yeni elektrikli araçların yüzde 8'i Çinli markalar tarafından üretildi; bu oran geçen yıl yüzde 6, 2021'de ise yüzde 4'tü.

Almanlardan Çin önlemi

Çin ile olan rekabetin ağır baskısı altındaki Alman otomobil üreticileri, elektrikli araçlara geçişlerini hızlandırarak, elektrikli araç startup'ı Xpeng gibi şirketlerle ortaklıklar kurmaya başladı.

Xpeng'in Yönetim Kurulu Başkanı Brian Gu, Münih'te düzenlenen IAA otomobil fuarında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Alman otomobil üreticileri için belki de en karanlık an ama aynı zamanda IAA'da değişime yönelik en güçlü kararlılıklarını da hissediyorum.

Xpeng, kısa süre önce Volkswagen ile Çin'de ortaklaşa iki yeni model üretmek üzere bir anlaşma yaptı.

LeapMotor gibi diğerleri de küresel satışları artırmak ve Çin'in son derece rekabetçi ve konsolide olmaya başlayan iç pazarında ayakta kalmalarına yardımcı olmak için ortaklıklar arıyor.

Ancak satışları daha da artırmak için Çin'in üretimine ilişkin klişeler, ithalat maliyetleri ve daha az gelişmiş bir elektrikli araç pazarı gibi engellerin aşılması gerekiyor.