Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili Dacia Spring'e zam geldi Dacia Spring, satışa çıktığı 7 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 400 adet satılırken, otomobilin fiyatına ağustosta zam geldi. İşte güncel Dacia Spring fiyatları...

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Avrupa'da elektrikli otomobillerin tercih edilme oranı, 2020 yılından bu yana oldukça artmış durumda. Bu nedenle birçok marka, yeni modellerini Avrupa pazarına sunuyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia, Sandero Stepway modeline bir hayli benzeyen, fakat ondan biraz daha ufak olan elektrikli aracı Spring'i geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Dacia Spring, satışa çıktığı 7 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 400 adet satılırken yoğun ilgi gören aracın, bu yıl 2 bin 500 adetlik satışa ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

Dacia Spring zamlandı

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili Dacia Spring ağustosta zamlandı. İlk olarak 875 bin TL'den satışa çıkan elektrikli Spring'in yeni fiyatı 969 bin TL oldu.

Yeni Dacia Spring neler sunuyor

Yeni Dacia Spring, elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor ve erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca Yeni Dacia Spring, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor.

Yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor.

65 hp/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor.

0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor.

Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor.

Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.