taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1002
Euro
6.6279
Altın
1646.23
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.331
Bitcoin
59754.9

Özel harekat polisi hendek operasyonlarını anlattı

Emniyet güçleri bünyesinde 30 yıl özel harekat polisi olarak görev yapan polis, hendek operasyonları sırasında FETÖ'cü askerlerin yaptığı hainlikleri anlattı

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 21:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yurt içinde ve dışında birçok tehlikeli göreve katılmış, 30 yıllık bir özel harekat polis, hendek operasyonları döneminde yaşadıklarını anlattı.

Sert çatışmaların ortasında, karşılarındaki PKK'lı teröristlerden başka Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış hain FETÖ'cü askerlerle neler yaşadıklarını açıkladı.

FETÖCÜ BİNBAŞI: EMREDİYORUM ATACAKSINIZ!

YouTube’da MAKSAT 114 adlı bir kanala konuşan polis, 1 arkadaşını şehit verdiği,  3 arkadaşının da yaralandığı bir operasyonda, FETÖ'cü bir binbaşının kendilerine nasıl top ateşi tuttuğunu anlattı.

Dost ateşiyle vurulduklarını, ikinci atışın geleceğini bildikleri için yaralı arkadaşlarına yardım edemediklerini anlatan polis, ''Bu tank mermisi mahiyetinde. Orada 3 yaralı bir de ağır yaralı, dördüncü yaralı çok ağırdı işte. Bunu helikopterle götürürken şehit oldu kardeşimiz. Yani onu kurtaramadık. Biz bunu daha sonra öğreniyoruz ki, hani diyoruz ya düşman karşıda diyoruz. Ama düşman içimizde. İşte malum olaylar. Bize ateş eden de tanktan sorumlu binbaşı. Akşam bizi vuran da o, bize tankla ateş eden de o adam.

HEPSİ BELASINI BULDU

Malum 15 Temmuz olayı olunca, orada bunların hepsi belasını buldu. Hatta yanındaki uzmanlar şunu diyormuş; Orada dost kuvvetler var. Bizimkiler orada. Oraya atmayalım. 'Hayır ben emrediyorum. Orada bölücü terör örgütü mensupları var. Atacaksınız' deyince atış yapıyorlar. Bizim oradaki olayımız o şekilde olmuş." ifadelerini kullandı.

Özel harekat polisi hendek operasyonlarını anlattı

İlginizi Çekebilir
Macaristan, Türkiye ile savunma iş birliğine sıcak bakıyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ''Türkiye ile bu savunma iş birliğini genişletmeye kesinlikle açığız.'' dedi.
Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga
Samsun'da yaşayan P.P. (16), adliye çıkışı tartıştığı, yengesinin arkadaşı olduğu öne sürülen V.K.'yı omzundan bıçakladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Adıyaman'da dilencinin üzerinden veresiye defteri çıktı
Polis ekiplerince yakalanan dilencilerden birinin cebinden çıkan veresiye defteri herkesi şaşırttı.
Kocaeli'de operasyon: Devleti 3 milyon lira dolandırdılar
Şirketlerini iflas etti olarak gösterip, devletten yüklü miktarda para desteği alan dolandırıcılar gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polislerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı
Polislerin çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı
539
Erdoğan İdlib'deki durumu değerlendirdi
Erdoğan İdlib'deki durumu değerlendirdi
403
Acun Ilıcalı, dede oluyor
Acun Ilıcalı, dede oluyor
74
İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu
İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu
533
Kavurmacı davasında mütalaa açıklandı
Kavurmacı davasında mütalaa açıklandı
138
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
257
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir