Özel harekat polisi hendek operasyonlarını anlattı

Yurt içinde ve dışında birçok tehlikeli göreve katılmış, 30 yıllık bir özel harekat polis, hendek operasyonları döneminde yaşadıklarını anlattı.

Sert çatışmaların ortasında, karşılarındaki PKK'lı teröristlerden başka Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış hain FETÖ'cü askerlerle neler yaşadıklarını açıkladı.

FETÖCÜ BİNBAŞI: EMREDİYORUM ATACAKSINIZ!

YouTube’da MAKSAT 114 adlı bir kanala konuşan polis, 1 arkadaşını şehit verdiği, 3 arkadaşının da yaralandığı bir operasyonda, FETÖ'cü bir binbaşının kendilerine nasıl top ateşi tuttuğunu anlattı.

Dost ateşiyle vurulduklarını, ikinci atışın geleceğini bildikleri için yaralı arkadaşlarına yardım edemediklerini anlatan polis, ''Bu tank mermisi mahiyetinde. Orada 3 yaralı bir de ağır yaralı, dördüncü yaralı çok ağırdı işte. Bunu helikopterle götürürken şehit oldu kardeşimiz. Yani onu kurtaramadık. Biz bunu daha sonra öğreniyoruz ki, hani diyoruz ya düşman karşıda diyoruz. Ama düşman içimizde. İşte malum olaylar. Bize ateş eden de tanktan sorumlu binbaşı. Akşam bizi vuran da o, bize tankla ateş eden de o adam.

HEPSİ BELASINI BULDU

Malum 15 Temmuz olayı olunca, orada bunların hepsi belasını buldu. Hatta yanındaki uzmanlar şunu diyormuş; Orada dost kuvvetler var. Bizimkiler orada. Oraya atmayalım. 'Hayır ben emrediyorum. Orada bölücü terör örgütü mensupları var. Atacaksınız' deyince atış yapıyorlar. Bizim oradaki olayımız o şekilde olmuş." ifadelerini kullandı.