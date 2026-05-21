Özgür Özel kararı Alman DW'ye röportaj verirken öğrendi

Siyaset bu haber ile ayağa kalktı...

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi.

Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine döneceği açıklanırken Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Mutlak butlan kararı sonrası ne diyeceği merak konusu olan Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum" ifadelerini kullandı.

KARARI DW'YE RÖPORTAJ VERİRKEN ÖĞRENDİ

Öte yandan Özgür Özel'in, mutlak butlan kararını DW Türkçe'ye verdiği röportaj sırasında öğrendiği ortaya çıktı.

Kararı röportajın 5'inci dakikasında öğrenen Özel'in hızlı bir şekilde ara verdiği öğrenildi.

ÖNCE HUKUK EKİBİ İLE GÖRÜŞTÜ

Röportaja ara veren Özel acil olarak hukuk ekibiyle görüştü.

Daha sonra kurmayları ile iletişime geçene Özel, tüm meclis grubunu ve parti kurmaylarını CHP'ye çağırdı.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

Mutlak butlan kararı çıktı: CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu'na devrediliyor

CHP'de Özgür Özel dönemi sona erdi

Mutlak butlan son dakikası Halk TV'de yüzleri düşürdü

CHP'de beklenen karar çıktı: İmamoğlu'nun tüm planları bozuldu

Özgür Özel yönetiminden genel merkezi terk etmeme çağrısı: Valizleriyle geldiler

CHP'de mutlak butlan dönemi: Bir partili sinir krizi geçirdi

CHP'de 'mutlak butlan' kararının gerekçeleri

Ece Üner'den 'mutlak butlan' yorumu: Siyaset halka rağmen yapılacak

Akın Gürlek'ten CHP'de mutlak butlan kararıyla ilgili açıklama