Pakistan'da kar yağışı yüzünden 14 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, ortalama 50 santimetre olan kar kalınlığı, son günlerdeki yağışla 1,4 metre olarak ölçüldü.

Eyaletin başkenti Kuetta havaalanındaki birçok uçuş iptal edildi ya da başka havaalanlarına yönlendirildi.

Birçok yolun kapandığı yerleşim yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise askeri araç ve helikopterler yardımıyla kurtarıldı.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇATILAR ÇÖKTÜ

Yoğun kar yağışı sebebiyle eyaletteki birçok binada da çökme meydana geldi. Eyaletin Şahabzay bölgesinde üzerinde kar biriken bir kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da toplam ölü sayısı, 14'e yükseldi.