Destici, CHP'nin boykot çağrına karşı alışveriş yaptı

AA & Ensonhaber

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepkiler devam ediyor.

DESTİCİ DE ALIŞVERŞ YAPARAK CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Büyük Birlik Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Destici memleketi Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yerel esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.