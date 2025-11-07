Ersan Şen'den Özgür Özel'e Akın Gürlek uyarısı: Kan davası kazandırmaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında bu hafta İstanbul’un Ümraniye ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında yargı mensupları ve iktidarı hedef alan ifadeler kullanan Özel, eleştirilerini sertleştirdi.

BAŞSAVCI GÜRLEK'İ HEDEF ALDI

Özel, konuşmasında dolaylı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, “Bundan sonra etrafındakilere talimat verdiğinde bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık” sözlerini sarf etti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu ifadelerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Özel hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "GERİ ADIM"

Soruşturma sonrası geri adım atan Özel, sözlerinin hakim ve savcılara yönelik olmadığını savundu. “Ben lafı ortaya söyledim, hakim ve savcılara söylemedim.” diyen Özel, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

Ben savcıyı eleştirdim sonra döndüm, Erdoğan’a ‘etrafına sahip çık, Dilek Hanım’a çocuklara çok çirkin hakaretler ediliyor’ dedim. Ben ortaya söyledim. Üstüne alınana bak. Dilek Hanım’a ve çocuklara hakaret edenler için söyledim. Bize söyledi diyorlar, oysa lafı ortaya söyledim.

ERSAN ŞEN: "BU MUHALEFET HATALI, KAZANDIRMAZ"

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Özgür Özel'in başsavcı Akın Gürlek üzerinden bir kan davası güttüğünü, bunun da muhalefete hiçbir şey kazandırmadığını söyledi:

Özgür Özel, İstanbul Başsavcısı Sayın Akın Gürlek üzerinden birtakım iddiaları gündeme getiriyor. Bu muhalefet şekli hatalı; kazandırmaz.



Siz bir iddia ortaya atıyorsunuz; Başsavcı devlete, kamuya ait bir şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görünüyor. Bu iddia… Bunu ilgili yerlere verdin mi? Tamam.



Sen bunu kişiselleştirme, kan davasına çevirme. Doğrudur, yanlıştır; araştırılır ve bakılır.

"AİLE, KİŞİNİN ŞAHSİYETİ HEDEF ALINMAZ"