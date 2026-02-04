Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: 'Ahmaklık' sözünü üzerime alınmadım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında erken seçim gündemi yeniden üst sıralara çıktı.

Düzenlediği her mitingde erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

ERKEN SEÇİM POLEMİĞİ

Erken seçim istemenin siyasi ahmaklık olduğunu söyleyen Bahçeli, kapıyı tamamen kapattı.

NOW TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katılan CHP Lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine cevap verdi.

Söylenilen hiçbir sözü üzerine alınmadığını belirten Özel, Devlet Bahçeli'nin önceki yıllarda konuyla alakalı söylemlerini hatırlattı.

"SÖZLERİNİ ÜZERİME ALINMADIM"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir döküm var elimde; Sayın Bahçeli 2018 yılında erken seçim istemenin vatana ihanet olduğunu söylemiştir. 2018'de Nisan ayında grup toplantısına çıkıp, ağustos ayında erken seçim yapalım demiştir. Ertesi gün Erdoğan ile bir araya gelmişler ve 24 Haziran erken seçimini ilan etmişlerdir.

Sayın Bahçeli, bir hafta önce 'Erken seçim istemek vatan hainliğidir' deyip, bir hafta sonra erken seçime tarih veren bir siyasetçidir.

"YA ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPACAK YA DA ERDOĞAN'A MESAJ VERİYOR"

O yüzden tanımlamalarının hiçbirini üzerime alınmıyorum. O sözleri bana söylüyor olamaz. O sözleri erken seçim olmayacağını ispatlamak için de kullanamaz.

Ya bir erken seçim çağrısı yapacak, geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir. Ya da Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkacak, erken seçim olursa Erdoğan aday olabiliyor, ona bir mesaj veriyor olabilir.

Ben hiç üzerime alınmadım."

BAHÇELİ'NİN SERT SÖZLERİ

Erken seçimin Türkiye'nin gündeminde olmadığını kaydeden Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim çağrısı tam bir siyasi ahmaklıktır." ifadelerini kullanmış, sözlerine şöyle devam etmişti: