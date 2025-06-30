Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'şaibeli kurultay' öngörüsü: Yine dediği çıktı

Gündemde CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası var...

Merakla beklenen davanın 3'üncü celsesi görülürken mahkeme, 8 Eylül'e ertelendi.

Kamuoyunda mahkemeden 'mutlak butlan' kararı beklenirken erteleme kararı çıkması gözleri yine Ensonhaber ve Rasim Ozan Kütahyalı'ya çevirdi.

YİNE OLACAKLARI 1 HAFTA ÖNCEDEN BİLDİ

Zira, Ensonhaber.com YouTube yayınları ile uzun süredir gündeme ilişkin önemli tespitlerde bulunan Kütahyalı yine tahminlerinde haklı çıktı.

Kütahyalı, 26 Haziran tarihinde yayınlanan programda sadece erteleme kararını değil, ertelenecek tarihi de tahmin etmişti.

İşte Kütahyalı'nın ilgili yayınında kullandığı o ifadeler:

"DAVA EYLÜL'E ERTELENİR"

"Bana göre 30 Haziran'da mutlak butlan kararı çıkmayacak. Benim tahminim, bilgim yok, bilmiyorum. Naçizane tahminim.

Eylül-Ekim ayına duruşma ertelenecektir. Bu aylarda karar verilecektir.

Özgür Özel bu arayı iyi kullanırsa CHP'nin başında kalabileceğini düşünüyorum. Bu da benim düşüncem.

CHP'li gazeteciler Kemal Kılıçdaroğlu düşmanı oldu. AK Partili gazeteciler de Kılıçdaroğlu yandaşı oldu.

"ÖZEL'İN NORMALLEŞME ADIMINI DESTEKLEYECEKTİNİZ"

CHP'li gazeteciler bugün Kılıçdaroğlu düşmanı oldunuz ama daha dün Özgür Özel, normalleşme derken, yumuşama derken hepiniz karşı çıktınız. Bugün şimdi Özel'ci oldunuz.

Özel'i o gün destekleyecektiniz. O gün destekleseydiniz, normalleşme, yumuşama olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Ekrem İmamoğlu da Fatih Altaylı içeride olmazdı.

Normalleşmeyi desteklememek adeta vatana ihanettir ve siz bu ihaneti ettiniz. Şimdi ağlıyorsunuz. Buna içerdeki Fatih Altaylı dahil.

"ALTAYLI DA İMAMOĞLU DA İÇERDE OLMAZDI"

Normalleşmeye düşmanlık yaparak Fatih Altaylı kendini içeri atan yolları döşedi.

İmamoğlu da şuursuz davrandı ne yapacağını bilemedi, kendini hapishanede buldu.

Özgür Özel o gün çok doğru bir şey yapmıştı ama o gün Kılıçdaroğlu 'sarayla müzakere değil mücadele' dedi... E hepiniz o zaman Kılıçdaroğlu'na kuyrukçuluk yaptınız...

Şimdi adam mutlak butlan ile partinin başına geliyor, 'hayır istemiyoruz..!'

İşte bu çelişki ve saçmalıklar yüzünden CHP bu halde.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen AK Partili gazetecilere de bir şey demiyorum o da artık komik bir görüntü...

"KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'E TUZAK KURDU"

Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum; Özel'e tuzak kurdun. Yumuşama ve normalleşme politikasına düşmanlık ettin ve Özel'i rayından çıkardın.

Şimdi butlan ile partiye çökmeye çalışıyorsun.

CHP'de oyun bitmez. Bizans'ta oyun biter CHP'de bitmez."