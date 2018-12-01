taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı

Arjantin'de düzenlenen G-20'de liderlerler bir araya gelirken, zirveye, Putin-Selman görüşmesi damgasını vurdu. Sebebi ise Selman'ın bir numaralı müttefiki Trump'ın bu görüşmeye karşı duruşu oldu.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı

Arjantin'de G-20 zirvesi devam ediyor. İlk gün düzenlenen ikili ve üçlü toplantılarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ayak üstü gerçekleştirdiği görüşme, toplantıya damgasını vurdu.

Kaşıkçı katliamından sonra ilk kez uluslararası alanda boy gösteren Veliaht Prens bin Selman, Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı

PUTiN İLE KOYU SOHBET

Vladimir Putin ile ayak üstü sohbet eden Selman, güncel konular ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü. Bu görüşme sırasında samimi pozlar veren ikili, karşılıklı olarak birbirlerine çak yaptı. Ancak bu samimi görüşme sırasında gizli bir göz de onları izliyordu.

Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı

TRUMP'IN BAKIŞLARI

Selman ile Putin'in karşılıklı olarak çak yapması sırasında arkada Donald Trump'ın, ikiliyi gizlice izlediği görüldü.

Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı

Reuters'ın çektiği fotoğrafta kameralara yakalanan Trump, bu samimiyeti kabullenmeyen bakışlarla ikiliyi seyretti. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda Trump'ın, Selman'ı kıskandığı belirtilirken "Trump Selman'a faturasını kesecek" yorumları yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

Suudi Prens Bin Selman, kendi otelinde kalamıyor

23
G20 zirvesi yemeğinden kareler

G20 zirvesi yemeğinden kareler

16
İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

İspanya'da Türk taraftarları aşağılayan uygulama

69
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush öldü

197
ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

ATAK'ların ihracatı ABD yüzünden ertelendi

133
Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

Kılıçdaroğlu Almanya'da PKK yandaşı vekille poz verdi

78
Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

Beykoz'daki bıçaklı saldırı sanığının özgürlüğü tescillendi

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir