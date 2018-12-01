Putin ile Selman'ın yakınlığına Trump bakışı

Arjantin'de G-20 zirvesi devam ediyor. İlk gün düzenlenen ikili ve üçlü toplantılarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ayak üstü gerçekleştirdiği görüşme, toplantıya damgasını vurdu.

Kaşıkçı katliamından sonra ilk kez uluslararası alanda boy gösteren Veliaht Prens bin Selman, Vladimir Putin ile bir araya geldi.

PUTiN İLE KOYU SOHBET

Vladimir Putin ile ayak üstü sohbet eden Selman, güncel konular ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü. Bu görüşme sırasında samimi pozlar veren ikili, karşılıklı olarak birbirlerine çak yaptı. Ancak bu samimi görüşme sırasında gizli bir göz de onları izliyordu.

TRUMP'IN BAKIŞLARI

Selman ile Putin'in karşılıklı olarak çak yapması sırasında arkada Donald Trump'ın, ikiliyi gizlice izlediği görüldü.

Reuters'ın çektiği fotoğrafta kameralara yakalanan Trump, bu samimiyeti kabullenmeyen bakışlarla ikiliyi seyretti. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda Trump'ın, Selman'ı kıskandığı belirtilirken "Trump Selman'a faturasını kesecek" yorumları yapıldı.