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Realme X ve Realme X Lite ilk defa satışa sunuldu

Çinli akıllı telefon üretici Realme, yeni orta-üst seviye akıllı telefonları Realme X ve X Lite modellerini, Hindistan'da piyasaya sürdü.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 13:02..
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İlk olarak Oppo'nun alt markası olarak hizmet veren ve ardından şirketten ayrılarak bağımsız bir firma haline gelen Realme, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada resmi olarak Türkiye pazarına da gireceğini duyurmuştu.

Mayıs ayında tanıttığı orta-üst seviye akıllı telefon modellerini 2 ay bir bekleme süresinin ardından Hindistan'da satışa sunan Çinli şirket, ilerleyen haftalarda bu telefonları ülkemizde de satışa sunabilir.

Realme X ve Realme X Lite'ın özelliklerine ve çıkış fiyatlarına hep birlikte bir göz atalım.

REALME

REALME X ÖZELLİKLERİ

Ekranını Samsung'un ürettiği Realme X, üstten açılıp kapanabilen kamera sistemini ise 200 bin defa test ettiğini söylüyor.

Telefonun özellikleri ise şu şekilde:

  • 6,53 inç (2340 × 1080 piksel) Corning Gorilla Glass 5 korumalı Full HD + AMOLED ekran
  • 8 Çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobil işlemci (iki adet 2.2GHz Kryo 360 + 6 adet 1.7GHz Kryo 360 )
  • 4 GB / 6 GB  RAM + 64 GB depolama
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama
  • Çift SIM
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi
  • Sony IMX586 sensörlü 48 MP arka kamera, f / 1.7 diyafram + 5 MP ikincil arka kamera
  • Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera, f / 2.0 diyafram
  • Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu
  • Boyutlar: 161.2 × 76 × 9.4mm
  • Ağırlık: 191g
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
  • VOOC 3.0 hızlı şarj ile 3765mAh batarya

realme x lite

REALME X LITE ÖZELLİKLERİ

Realme X ile kıyasladığımızda üstten açılıp kapanabilir ön kamera yerine bir damla çentiği bulunan Realme X Lite'ın özellikleri ise şu şekilde:

  • 6,3 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip ekran
  • 8 Çekirdek Snapdragon 710 10nm Mobil işlemci (iki adet 2.2GHz Kryo 360 + 6 adet 1.7GHz Kryo 360 )
  • 4 GB RAM + 64 GB depolama
  • 6 GB RAM + 64 GB / 128GB depolama
  • Çift SIM
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi
  • 16 MP arka kamera f / 1.7 diyafram + f / 2.4 diyaframlı 5 MP ikincil arka kamera
  • F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 25 MP ön kamera
  • Parmak izi okuyucusu
  • 156.8 x 74.2 × 8.3mm
  • Ağırlık: 172g
  • 3.5mm ses girişi, FM Radyo
  • Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Mikro USB
  • VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4045 mAh batarya

realme x

REALME X VE REALME X LITE FİYATLARI

Realme X:

  • 4 GB RAM + 64 GB depolama  : 219 dolar
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama  : 232 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama: 261 dolar

Realme X Lite:

  • 4 GB RAM + 64 GB depolama  : 174 dolar
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama  : 189 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 218 dolar

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