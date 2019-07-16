Realme X ve Realme X Lite ilk defa satışa sunuldu

İlk olarak Oppo'nun alt markası olarak hizmet veren ve ardından şirketten ayrılarak bağımsız bir firma haline gelen Realme, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada resmi olarak Türkiye pazarına da gireceğini duyurmuştu.

Mayıs ayında tanıttığı orta-üst seviye akıllı telefon modellerini 2 ay bir bekleme süresinin ardından Hindistan'da satışa sunan Çinli şirket, ilerleyen haftalarda bu telefonları ülkemizde de satışa sunabilir.

Realme X ve Realme X Lite'ın özelliklerine ve çıkış fiyatlarına hep birlikte bir göz atalım.

REALME X ÖZELLİKLERİ

Ekranını Samsung'un ürettiği Realme X, üstten açılıp kapanabilen kamera sistemini ise 200 bin defa test ettiğini söylüyor.

Telefonun özellikleri ise şu şekilde:

6,53 inç (2340 × 1080 piksel) Corning Gorilla Glass 5 korumalı Full HD + AMOLED ekran

8 Çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobil işlemci (iki adet 2.2GHz Kryo 360 + 6 adet 1.7GHz Kryo 360 )

4 GB / 6 GB RAM + 64 GB depolama

8 GB RAM + 128 GB depolama

Çift SIM

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Sony IMX586 sensörlü 48 MP arka kamera, f / 1.7 diyafram + 5 MP ikincil arka kamera

Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera, f / 2.0 diyafram

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 161.2 × 76 × 9.4mm

Ağırlık: 191g

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C

VOOC 3.0 hızlı şarj ile 3765mAh batarya

REALME X LITE ÖZELLİKLERİ

Realme X ile kıyasladığımızda üstten açılıp kapanabilir ön kamera yerine bir damla çentiği bulunan Realme X Lite'ın özellikleri ise şu şekilde:

6,3 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD+ Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip ekran

8 Çekirdek Snapdragon 710 10nm Mobil işlemci (iki adet 2.2GHz Kryo 360 + 6 adet 1.7GHz Kryo 360 )

4 GB RAM + 64 GB depolama

6 GB RAM + 64 GB / 128GB depolama

Çift SIM

Android 9.0 Pie işletim sistemi

16 MP arka kamera f / 1.7 diyafram + f / 2.4 diyaframlı 5 MP ikincil arka kamera

F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 25 MP ön kamera

Parmak izi okuyucusu

156.8 x 74.2 × 8.3mm

Ağırlık: 172g

3.5mm ses girişi, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Mikro USB

VOOC 3.0 hızlı şarj destekli 4045 mAh batarya

REALME X VE REALME X LITE FİYATLARI

Realme X:

4 GB RAM + 64 GB depolama : 219 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama : 232 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 261 dolar

Realme X Lite: