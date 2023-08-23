Antalya'da 36 yıllık eşinin böbreğiyle hayata tutundu: Hiç düşünmeden evet dedim Böbreklerinin yüzde 10 çalışması nedeniyle acil nakil ihtiyacı olan iş insanı Adnan Kaya, 36 yıllık hayat arkadaşı Melek Kaya'nın böbreğiyle sağlığına kavuştu.

DHA

Antalya'da yaşayan iş insanı Adnan Kaya, şeker, tansiyon ve ek hastalıklarının ilerlemesi ile böbrek yetmezliği şikayetiyle Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Böbrekleri yüzde 10 çalışan ve acil nakil ihtiyacı olan Adnan Kaya'ya, 36 yıllık eşi Melek Kaya böbreğini verdi.

Melek Kaya'nın bağışladığı böbrek, 2 ay önce Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Adnan Kaya'ya başarıyla nakledildi.

"İnsanların bağış yapmaları çok önemli"

Organ naklinin hayat kurtardığını, nakil bekleyen birçok hasta olduğunu anlatan Adnan Kaya, "Böbrek bulabilmek gerçekten çok zor. İnsanların yüzlerindeki çaresizliği, organ nakli merkezine geldiğinizde görebiliyorsunuz. İnsanın kendi akrabası böbrek vermek istiyor ama kan uyuşmazlığı çıkıyor. Kan uyuşmazlığının giderilmesi için insanların bağış yapmaları çok önemli.

Çünkü öldükten sonra bütün vücut çürüyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. İnsanlar organ nakil merkezlerine ve hastanedeki diğer bölümlere gelsinler; insanların çaresizliklerini görsünler. Dünyadaki en önemli şeyin sağlık olduğunu, kaybetmeye başladığınızda anlıyorsunuz" dedi.

"Eşim sayesinde hayata tutundum"

Kendisine eşinin böbreğini bağışladığını söyleyen Kaya, "Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde hayata tutundum. Bir can bağışlamak, bir kişiye can vermek kadar önemli bir şey yok. 36 yıllık evliyim. İnşallah sonuna kadar böyle süreriz. Ailemi çok seviyorum. Aslında böbreği eşimden de çocuklarımdan da almak istemedim ama maalesef mecbur kaldım. Çıkış yolum yoktu. Sağ olsun eşimin sayesinde yeniden hayata döndüm" diye konuştu.

"Hiç düşünmeden ameliyat oldum"

Melek Kaya, eşi Adnan Kaya'nın ameliyat öncesi son 3 ayının çok zor geçtiğini anlattı. Eşinin böbreklerinin yüzde 10 çalıştığını, bu nedenle acil nakil gerektiğini aktaran Melek Kaya, "Ben de uyumlu olunca hiç düşünmeden ameliyat oldum. Ameliyatımız başarılı geçti. Doktorlarımız da çok başarılı ve ilgiliydi. Nakil üzerinden 2 ay geçti. Gördüğünüz gibi çok sağlıklıyım. Eşim de öyle. Kontrol sürecindeyiz" dedi.

"Hiç düşünmeden 'evet' dedim"

Organ bağışının çok önemli olduğunu belirten Melek Kaya, "36 yıllık evliyiz, hiç düşünmeden 'Evet' dedim. Çünkü acil ameliyat olması gerekiyordu. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Nakil sırası beklesek, uzun süre beklememiz gerekecekti. Ben de sağlıklı olunca hemen ameliyatımızı olduk. Sonuçta eşim iyi olursa biz de iyi olacaktık. İyi ki de bu kararı vermişim. İkinci baharımızı yaşayacağız.

Herkes hiç düşünmeden organ bağışı yapsın. Çünkü bir hayat, bir insan kurtuluyor. İnsan kurtulduğu zaman; ailesi, çocukları, herkes kurtuluyor. Çünkü hastanelere gelip, gitmek çok zor. Aşağıda hepimiz organ bekleyenleri, hastaların durumunu görüyoruz. Organ bağışının ne kadar önemli olduğunu, kendimiz bu duruma düşünce anladım. Herkesin bağışçı olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.