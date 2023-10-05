Bilek ağrısı onun işareti! "Amansız hastalık" diye biliniyor... El ve ayak bileklerindeki ağrı ile kendini belli eden kelebek yani lupus hastalığının, kesin bir tedavisi bulunmuyor.

ensonhaber.com Günlük aktiviteleri el ve ayak bileği ağrılarınız nedeniyle yapmakta zorlanıyorsanız, durum ciddi olabilir. Özellikle el bilekleri, eklem yerlerinden duyulan sancılarla birçok kişinin şikayetinde mevcuttur. Çalışma düzeni, kişisel hayat ve birçok faktör nedeniyle oluşan bilek ağrılarının altında yatan başka bir hastalık da olabilir. Özellikle kelebek yani lupus hastalığı, şiddetli bilek ağrısı ile öne çıkmaktadır. Bilek ağrılarınız bir türlü geçmiyorsa, sebebi lupus olabilir. Tedavisi yok Geçmeyen eklem ağrısı, lupusun bir numaralı belirtisidir. Hastalık, eklem ağrılarıyla kendini belli ettiği için bu tarz yakınmalarda bulunan kişilerde Lupus hastalığından şüphelenilebilir. Lupus, tedaviyle tamamen yok edilemez. Ancak ilaç tedavisiyle hastalığı kontrol altına almak, doku ve organ hasarını önlemek mümkündür.