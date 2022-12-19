Petrol
79.72
0.86%
Euro
19.8723
0.54%
Dolar
18.6503
-0.01%
Altın
1.078
0.31%
Borsa
5360
0.00%
Bitcoin
318.066
0.00%
BTXN Coin
6.75
-4.25%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    İNANILMAZ SONUÇ! Kiviyi dilimleyip zeytinyağında bekletirseniz...

    Kış mevsiminin C vitamini deposu kiviyi zeytinyağında bekletmek bakın ne işe yarıyor...
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İNANILMAZ SONUÇ! Kiviyi dilimleyip zeytinyağında bekletirseniz...

    Kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için C vitamini yönünden zengin olan kivinin bolca tüketilmesi öneriliyor.

    Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu kivinin gribal enfeksiyonlara iyi geldiği biliniyor.

    Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu etkisi var. Kivinin yapısında bulunan lif oranı kabızlığı önlüyor. Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkileri de bulunuyor.

    Peki kiviyi zeytinyağında bekletmeyi hiç denediniz mi? Kiviyi kabuğundan soyup dilimlere ayırın ve üzerine zeytinyağı dökün... Bakın ne işe yarıyor!

    İNANILMAZ SONUÇ! Kiviyi dilimleyip zeytinyağında bekletirseniz... #1

    Kivi-zeytinyağı et marinasyonu

    Meyve ile et soslama yöntemi Uzak Doğu'da sıkça kullanılıyor. Kivi de eti soslamaya yarayan ve yumuşatan meyvelerden bir tanesi.

    Ne yaparsam yapayım et lokum gibi pişmiyor diyorsanız, zeytinyağlı kivi sosunu deneyin.

    1 saat kivi-zeytinyağı karışımı içinde beklettiğiniz etleriniz pamuk kıvamında pişecektir. Kivinin antioksidan özelliği ve içerdiği asit etlerin sinirlerini kaybetmesinde ve yumuşamasına yardımcı olacaktır.


    2023 hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 yılı hac kuraları ne zaman çekilecek?
    Gündem

    2023 hac kura takvimi belli oldu mu? 2023 yılı hac kuraları ne zaman çekilecek?

    Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu
    Dünya

    Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararı sonrası Yunan gazetesine konuştu

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir