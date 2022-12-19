İNANILMAZ SONUÇ! Kiviyi dilimleyip zeytinyağında bekletirseniz...

Kış mevsiminin C vitamini deposu kiviyi zeytinyağında bekletmek bakın ne işe yarıyor...

Kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için C vitamini yönünden zengin olan kivinin bolca tüketilmesi öneriliyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu kivinin gribal enfeksiyonlara iyi geldiği biliniyor.

Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu etkisi var. Kivinin yapısında bulunan lif oranı kabızlığı önlüyor. Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkileri de bulunuyor.

Peki kiviyi zeytinyağında bekletmeyi hiç denediniz mi? Kiviyi kabuğundan soyup dilimlere ayırın ve üzerine zeytinyağı dökün... Bakın ne işe yarıyor!

Kivi-zeytinyağı et marinasyonu

Meyve ile et soslama yöntemi Uzak Doğu'da sıkça kullanılıyor. Kivi de eti soslamaya yarayan ve yumuşatan meyvelerden bir tanesi.

Ne yaparsam yapayım et lokum gibi pişmiyor diyorsanız, zeytinyağlı kivi sosunu deneyin.

1 saat kivi-zeytinyağı karışımı içinde beklettiğiniz etleriniz pamuk kıvamında pişecektir. Kivinin antioksidan özelliği ve içerdiği asit etlerin sinirlerini kaybetmesinde ve yumuşamasına yardımcı olacaktır.