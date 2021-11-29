Kışın demir eksikliğiyle baş etmenin lezzetli 7 yolu

Soğuk havalarda diyetinizi demir eksikliğiyle savaşmanıza yardımcı olabilecek demir açısından zengin meyve ve sebzelerle zenginleştirmeye ne dersiniz?

Ülkemizde binlerce insan, özellikle de kadınlar ve büyümekte olan çocuklar, çeşitli sağlık sorunlarına yol açan demir eksikliği anemisinden muzdariptir. Demir eksikliği; nefes darlığı, hızlı yorgunluk, huzursuz bacak sendromu, iştahsızlık, konsantrasyon bozukluğu, saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar ve çarpıntı olarak kendini gösterebilir.

Demirin beslenmemizdeki önemi fazla vurgulanamaz. Kış, demir açısından zengin gıda maddelerinin her yerde bolca bulunduğu bir zamandır. Bu nedenle, hemoglobininizi iyi tutmak için ne yemeniz gerektiği konusunda doğru bilgi çok önemlidir. İşte, kışın demir açısından zengin süper yiyecekler;

1. PANCAR

Pancar mükemmel bir demir ve vitamin, özellikle C vitamini kaynağıdır. Pancar ayrıca proteinler, kalsiyum ve eser minerallerle doludur. Pancar suyu anemisi olanlar için mükemmeldir.

2. ISPANAK

Hepimiz ıspanağın demir ve diğer vitaminler, özellikle C, A, K ve magnezyum gibi minerallerle yüklü olduğunu biliyoruz. Gözlerimizi ve kemiklerimizi sağlıklı tutmak için iyidir ve tansiyon dengeleyici etkisi vardır.

3. BROKOLİ

Brokolinin vücudumuza birden fazla faydası vardır ve bize demir, B ve C vitaminleri sağlar. Bu süper besin kabızlık çekenlere ve yüksek kan şekeri sorunu olanlara da yardımcı olur.

4. LAHANA

Lahana, demir dışında B6 vitamini ve folat açısından da zengindir. Lif ve antioksidanlarla doludur. Lahanayı özellikle fermente halde yani turşu formunda tüketmek, içeriğinde bulunan bütün yararlı bileşenlerin dışarıya çıkmasını sağlar.

5. NAR

Nar, hemoglobin düzeyini artıran en iyi besinlerden biridir ve ayrıca bol miktarda C vitamini içerir. Ayrıca lif, kalsiyum ve protein açısından da zengindir. Kış aylarında nar tüketmek vücudunuz için mükemmeldir.

6. ELMA

Elma demir açısından zengindir ve sağlıklı bir besin seçeneğidir. Bu nedenle günde bir elmayı kabuğuyla birlikte yiyin. Elma ayrıca kan şekerinizi dengelediği için kilo vermeniz için de destekleyici görevdedir.

7. PORTAKAL

Portakallar sadece bol miktarda vitamin içermez. C, aynı zamanda demir eksikliği ile savaşmamıza da yardımcı olur. Kilo vermeye yardımcı olmak, bağışıklığı artırmak ve güzel bir cilde sahip olmak için her gün portakal yiyin.