Her terlediğinizde farklı koktuğunuzu fark ettiniz mi? En nahoş kokularla teri “renklendiren” veya ter bezlerimizin artan modda çalışmasını sağlayan bir dizi yiyecek var.

Terlemek cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak gerçekleşir. Her organizmanın, biyolojik olarak salgıladığı deri altı yağından dolayı kendi kokusu vardır, dolayısıyla ter kokusu da herkes için farklıdır.

Muhtemelen, her birimiz hayatında en az bir kez, aniden bir şekilde farklı kokmaya başladığını fark etmiştir. Ancak bazı durumlarda bir süre sonra ter kokusu ortadan kalkar. Bu durumun en büyük suçlusu çok güçlü kokusu veya tadı olan yiyeceklerdir.

KÖTÜ TER KOKUSUNA NEDEN OLAN YİYECEKLER

Bireysel vücut kokumuzu çok hoş olmayan tonlarda 'renklendiren' besinlerin dikkatli tüketimi bu sorunu ortadan kaldırmanın anahtarıdır. Peki, hangi yiyecekler en azından ılımlı miktarlarda yenmelidir?

İşte kötü ter kokusuna neden olan 10 yiyecek:

Kırmızı Et

Kırmızı et, yüksek amino asit içeriği nedeniyle yasaklanmış ürünler arasındadır. Ayrıca et midede yavaş sindirilir ve bağırsaklarda sindirimi zordur. Vücudun aroması, bir et yemeğinden 2 saat sonra çok belirgin hale gelir ve vücudun bireysel özelliklerine bağlı olarak birkaç saatten birkaç haftaya kadar devam edebilir. Daha güzel kokmak istiyorsanız, diyetinizdeki kırmızı et miktarını en fazla haftada iki kez olarak ayarlayın.

Köri ve Sarımsak

Ne yazık ki, sarımsak, köri ve kimyon gibi baharatların aromatik molekülleri, sindirildiğinde deri yoluyla atılan kükürt içeren gazları açığa çıkarır ve birkaç gün boyunca hoş olmayan bir koku verir. Yiyeceklere eklenen küçük bir tutam bile kalıcı bir etki yaratır. Zencefil, havlıcan veya kakule bu bileşenlere bir alternatif olabilir, ayrıca yiyeceklere baharatlı tat katarken arkalarında da hoş bir taze aroma bırakır.

Turpgiller

Brokoli ve beyaz lahana gibi turpgil sebzeler, faydalı antioksidan maddelere ek olarak, kükürt açısından da zengindir. Keskin ter kokusundan sorumludurlar. Böyle hoş olmayan bir yan etki, ısıl işlem yardımıyla kısmen söndürülebilir, pişirme işlemi kokudan sorumlu bazı maddeleri ortadan kaldıracaktır. Başka bir yol, lahana yemeklerinizi kişniş veya zerdeçal ile baharatlamaktır. Bu, hoş olmayan kokuyu biraz yumuşatacaktır.

Kuşkonmaz

Lezzetli, sağlıklı ve düşük kalorili kuşkonmazlar sağlıklı beslenmenin harika bir parçasıdır. Ancak bu kuşkonmaz yemekleri sadece enfes bir tat değil, aynı zamanda özel bir ter kokusu da bırakır.

Soğan

Ne yazık ki yemeklere baharatlı bir acılık katarak vücudumuzda hoş olmayan bir kokunun da sebebi oluyor. Her şey sindirim sırasında salınan uçucu yağlarla ilgilidir. Kötü ter kokusuna neden olan şeyi etkisiz hale getirmenin yollarından biri, kesilmiş soğanı kaynar suyla haşlamaktır, ancak bu yöntemle hoş olmayan koku ile birlikte soğanın besin değerini de büyük ölçüde kaybedeksiniz.

Yüksek Lifli Gıdalar

Kepek, tahıl ve müslinin faydaları hakkında birçok şey duymuşsunuzdur. Sindirim sistemimizin çalışmasını normalleştirir, bize enerji verir. Ancak bir seferde 5 gr'dan fazla lif tüketimi, kaçınılmaz olarak terimizin kokusunu etkileyen gazların (hidrojen, karbon dioksit ve metan) oluşumunu tetikler. Bu durumda panzehir su olabilir. Liflerin sindiriminden dolayı ortaya çıkan hoş olmayan etkiyi etkisiz hale getirebilir.

Kahve

Kafein sadece merkezi sinir sistemimizi uyarmakla kalmaz, aynı zamanda ter bezlerini de harekete geçirir. Uyarıcı etkisine ek olarak, keskin bir ter kokusu ve ayrıca ağız kokusu alırsınız. Kahve, emici olarak ağız boşluğunu kurutur ve tükürük eksikliği ile bakteriler daha hızlı çoğalır ve bu da nefesin kötü kokmasına neden olur. Yukarıdakilerin hepsinden kurtulmanın tek yolu yeme alışkanlıklarınızı değiştirmektir. Doğal bitki çayları en iyi alternatifiniz olabilir.

Süt ve Süt Ürünleri

Kalsiyum içeriğinde rekor sahipleri olan süt ve süt ürünleri de hoş olmayan ter kokusuna neden olabilir. Elbette bu nedenle süt ürünlerinden vazgeçmeye değmez, ancak tüketimi kontrol etmek mantıklı olacaktır.

Domates

Domateslerde bulunan karotenoidlerin ter kokusunu kötüleştirdiğine inanılıyor. Ancak, hepsi değil ve her zaman değil. Hoş olmayan bir ter kokusundan şikayet ediyor ve sebebini bulamıyorsanız, diyetinizdeki domates miktarını azaltarak bu duruma neden olan şeyin domates olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Turp

Bu köklerin harika faydaları, insan salgılarının pek hoş olmayan kokusu üzerindeki etkilerini azaltmaz. Pişirildiğinde turp çok agresif kokular yaymaz, ancak ısıl işlem sırasında birçok faydalı elementini kaybeder. Ilımlı tüketim ile sorun ortadan kalkabilir.

KÖTÜ VÜCUT KOKUSUYLA MÜCADELE İÇİN İPUÇLARI

Ter bezleri, terleme yoluyla suyun deriden atılmasından sorumludur. İşlevi, terin buharlaşması yoluyla vücut ısısını düzenlemek, aynı zamanda vücuttan toksinleri ve metabolik kalıntıları atmaktır.

İki tip ter bezi vardır; ekrin ve apokrin. İlki vücuda dağılır ve vücut suyunun buharlaşmasına odaklanır. Apokrinler ise koltuk altlarında, cinsel organlarda ve ayaklarda yoğunlaşır ve atılımla ilgilidir.

Apokrin bezlerinin salgıları, cildin yüzeyindeyken, cilt floramızın bakterileri tarafından amonyak, kısa yağ asitleri ve çok farklı ve çeşitli yapıya sahip uçucu bileşiklere parçalanır. Aşırı terlemesi olan kişilerde sorun, bu bileşiklerin çok hoş olmayan bir kötü kokuya sahip olmasıdır.

Kokunun yoğunluğu, salgılanan yağın oranına bağlı olacaktır ve çok ciddi rahatsızlıklardan hafif rahatsızlıklara kadar birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bazı insanlar kötü vücut kokularının farkında bile değildir.

İşte kötü vücut kokusuyla mücadele için ipuçları:

- Aşırı terlemeden şikayetçiysek her gün duş almak ve her terlediğimizde hassas bölgeleri yıkamak çok önemlidir. Bakteri üremesini önlemek için daha sonra kendinizi çok iyi kurulayın.

- Yaz aylarında hassas bölgelerdeki bakterileri yok etmek ve apokrin terini fermente etmelerini önlemek için özel mikrop öldürücü sabunlar kullanın.

- Nemlendirici yerine antibiyotikli kremlerin kullanılması dermatolog tarafından tavsiye ediliyorsa kullanılmalıdır. Durumu değerlendirecek ve sizin için en iyi tedavinin ne olduğuna karar verecek bir uzmana danışın.

- Tüy alma, ter kokusunu daha az tutmanın yanı sıra bakteriyel azalmaya da katkıda bulunur. Bu nedenle uygun ağda, özellikle kasık ve koltuk altı bölgesinde, kötü vücut kokusunu önlemenize yardımcı olabilir.

- Kokuyu artıran yiyecekler yemekten kaçının.

- Alkol gibi aşırı terlemeyi artıran içeceklerden uzak durun.

- Kumaşlardaki nem bakteri üremesini artırabileceğinden kuru giysiler giyin. Kuru giysiler teri emerek bakterilerin onu parçalamasını engeller.

- Fiziksel egzersiz yaptığınızda, vücut ısınız düşene kadar duş alın.

- Metabolizmayı değiştirdikleri ve yiyeceğin geri kalanını yağa dönüştürerek vücut kokusunu artırdıkları için şekerli içecekleri veya tatlıları ılımlı tüketin veya hiç tüketmeyin.

TER KOKUSUNA KARŞI 4 DOĞAL ÇÖZÜM

Bazı bitkiler yoluyla vücudunuzdaki hoş olmayan ter kokusunu önleyebilirsiniz. İşte 4 doğal çare:

Adaçayı

Bu bitki termoregülatör (ısı düzenleyici) özelliklere sahiptir, bu nedenle aşırı terleme ve kötü vücut kokusuna karşı savaşmak için mükemmeldir. Beş adaçayı yaprağını bir bardak suda 15 dakika kaynatın ve en iyi sonucu almak için günde birkaç kez için.

Nane ve Biberiye Deodorantı

Aromatik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ter kokusunun tedavisinde oldukça etkilidirler. Beş nane yaprağı ve beş biberiye yaprağını bir bardak suda 15 dakika kaynatmanız yeterli. Elde edilen sıvıyı duştan sonra süzün ve cildinize uygulayın.

Siyah Çay Banyosu

Tanen miktarı sayesinde cildin derinlemesine temizlenmesine ve kötü vücut kokusunun giderilmesine yardımcı olur. İki litre suyu kaynatın ve kaynayınca içine dört adet siyah çay poşeti ekleyin. Bu çayı banyo suyuna ekleyin ve 20 dakika bekletin.

Klorofil Açısından Zengin Yiyecekler Yiyin

Ispanak, pazı ve kişniş gibi yüksek miktarda klorofil içeren bazı doğal ürünler ter kokusuna karşı önemli bir koku giderici etkiye sahiptir. Hatta bu malzemelerle içecekler yapıp aç karnına alarak problemin önüne geçebilirsiniz.