Mükemmel sonbahar detoksu için 10 basit diyet kuralı

Vücutta biriken toksinlerin atılması ve ayrıca fazla kiloların verilmesi için yararlı olan sonbahar detoksu için yararlı 10 kuralı izleyerek sağlığınızı iyileştirebilirsiniz...

Vücut zaman zaman kapsamlı bir temizliğe ihtiyaç duyarç Bu nedenle zaman zaman detoks yapmak önemlidir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok daha iyi hissedebileceğiniz bir arınma diyeti uygulayabilirsiniz.

Detoks ev temizliği gibidir. Mide ve bağırsakların temizlenmesinin yanı sıra bağışıklık sistemi de güçlenir, cilt iyileşir ve sıkılaşır, saçlar parlaklaşır. Detoks diyeti, en önemli iki arındırıcı organ olan karaciğer ve böbrekler üzerindeki yükü hafifletir. Bir süre normalden daha az yemek yemek bazı sağlık sorunlarının giderilmesine de yardımcı olabilir.

İşte sonbaharda mükemmel bir detoks için 10 basit diyet kuralı.

1. Gereksiz gıdaları eleyin

Detoks sırasında vücudunuzdaki toksinlerden arınmak için şekerli ürünlerden, fast foodlardan, çeşitli koruyucu ve gereksiz katkı maddelerini içeren yiyecek ve içeceklerden, ayrıca alkollü içeceklerden uzak durmanız gerekir.

2. Yeterli sıvı alın

Özellikle detoksu teşvik eden yiyecekler vardır. Bunlar sebzeler, turunçgiller, lahana turşusu ve deniz balıklarıdır. Sıvı alımı ayrıca vücutta biriken atıkların etkili bir şekilde atılması için çok önemlidir. Bu nedenle her gün en az 2,5 litre sıvı alımı önerilir. Su ve şekersiz bitki çayları en iyisidir.

3. Hareket edin

Yoğun hareket metabolizmayı hızlandırdığı için detoks sürecinde de önemli bir rol oynar. Mümkünse açık havada, haftada en az üç kez bir saat egzersiz yapın.

4. Doğal malzemelere geçin

Detoks sırasında sağlığınıza zarar verebilecek kimyasallara da ara verin. Evinizi temiz tutmak için limon, sirke, karbonat gibi doğal malzemeler kullanın.

5. Bir plan yapın

Tüm hafta boyunca diyetinizi önceden planlayın. Alışverişe gidin ve mümkünse işe giderken yanınza alabileceğimiz kendi öğle yemeğinizi hazırlayın. Böylece sağlıksız yiyeceklerden uzak durabilirsiniz. Ayrıca hangi günlerde, hangi saatlerde ve ne spor yapacağınızı da belirleyin. Bu programa bağlı kalın, çünkü hedefe ulaşmanın tek yolu budur.

6. Düzenli olarak tartılın

Ne kadar sıvı aldığınıza, ne kadar yediğinize ve metabolizmamızın nasıl olduğuna bağlı olarak bir veya iki kiloluk kilo dalgalanmaları meydana gelse de, aylık döngü de kilonuzu etkileyebilir. Ancak her gün aynı saatte tartılırsanız, kilonuzun azalıp azalmadığını kontrol edebilirsiniz. Kilonuz artıyorsa, ters giden bir şeyler var demektir.

7. Bir ödül günü düşünün

Vücudunuzu uzun vadede sağlıklı bir şekilde beslemek istiyorsanız, istediğiniz her şeyi yiyip içebileceğiniz haftada bir serbest saat belirleyebilirsiniz. Bir süre sonra yağlı, şekerli, beyaz unlu yemeklerden hoşlanmadığınızı ve yedikten sonra içimizi hoş bir tatmin duygusuyla dolmadığınızı fark edeceksiniz.

8. Karaciğere destek olun

Karaciğer en önemli detoks organıdır. Bu nedenle görevini mümkün olduğunca verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için elinizden gelen her şeyi yapmak önemlidir. Enginar ve ebegümeci gibi doğal bitkiler bu konuda çok yardımcı olabilir.

9. Saunayı deneyin

Sauna mükemmel bir detoks programıdır, çünkü toksinler ter ile vücudu terk eder, kan dolaşımını artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

10. İyi uyuyun

Toksinlerin önemli bir kısmı gece uykusu sırasında ter şeklinde vücudunuzu terk eder. Bu nedenle uyumak için yeterli zaman ayırmak ve bunun için doğru koşulları yaratmak önemlidir. Yatmadan önce odayı iyice havalandırın, dikkat dağıtıcı tüm aletleri kapatın ve yastığınıza birkaç damla lavanta esansiyel yağı koyun.