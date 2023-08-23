Omega 3'te tüm balıkları solluyor! Yoğurda katıp katıp yiyin... Balık tüketmeyenler için Omega 3 kaynağı sağlayabilecek olan keten tohumu, yoğurtla rahatça tüketilebiliyor.

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Balık yemiyorsanız, Omega 3 bakımında zayıf kalabilirsiniz.

Omega-3 yağ asitleri bakımından bilinen en zengin yiyecekler somon, alabalık ve ton balığı gibi yağlı balıklar oluyor.

Vejetaryenler, veganlar, çeşitli alerjik reaksiyonlara sahip olanlar, balık sevmeyenler veya farklı nedenlerle balık tüketiminden kaçınan kişiler, balığın içerdiği önemli besin öğelerini çoğunlukla vücutlarına alamıyor.

Bu durumda balık tüketmeyen kişilerin omega-3 ihtiyacını karşılamaları da zorlaşıyor.

Omega 3'te tüm balıkları sollayacak bir tohum dikkatleri çekti.

Keten tohumu

Keten tohumu, aynı zamanda bir omega-3 kaynağı olarak da değer taşıyor. Bir yemek kaşığı (10 gram) keten tohumu yaklaşık olarak 2 bin 350 mg ALA içeriyor. Bu miktar günlük önerilen miktarı fazlasıyla karşılıyor.

Keten tohumu-yoğurt karışımı ile Omega 3 takviyenizi alabilirsiniz.