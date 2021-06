Siğilleri yok etmek için 10 doğal çözüm

100'den fazla tür içeren HPV virüsü nedeniyle ortaya çıkan siğiller, vücudun tüm bölgelerini etkileyebiliyor. Alınacak basit önlemlerle siğilleri önlemek ve bazı doğal çözümlerle yok etmek ise mümkün.

Siğiller, vücut yüzeyini kaplayan belirli epitel hücrelerinin aşırı büyümesine neden olan insan papilloma virüsünün (HPV) birçok türünden birinin neden olduğu enfeksiyondan kaynaklanır.

Siğiller, akneden sonra en sık görülen cilt rahatsızlığıdır. Esas olarak yüz, boyun, eller ve dekolte gibi açıkta kalan bölgelerde bulunurlar.

Çok yaygın görünen, çoğu durumda kötü huylu olmamasına ve kendi kendine kaybolmasına rağmen, can sıkıcı ve çirkin olabilen bir rahatsızlık. Parmaklar, eller, ayaklar yüz, boyun, göğüs ve cinsel organlarda da ortaya çıkabilmelerine rağmen en sık göründükleri alanlar eller ve ayaklardır.

SİĞİLLER NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, siğiller, 100'den fazla türü içeren bir hastalık olan HPV olarak da bilinen insan papilloma virüsünden kaynaklanır.

Siğillerin bukaşımı için bir kişi iki şekilde enfekte olabilir. Enfekte bir kişiyle tokalaşma, dokunma gibi doğrudan temas ve enfekte yüzeylerle temas, siğillerin yayılmasına neden olur. Enfekte yüzeylerden bulaşma çoğunlukla soyunma odaları, yüzme havuzu zeminleri gibi mekanlarda meydana gelir.

Kan yoluyla bulaşma olasılığı yoktur. Aynı şekilde, kuluçka süresi enfeksiyon meydana geldikten sonra bir ay ile bir yıl arasındadır.

Ciltte bir siğil görülürse, onu teşhis etmek için bir uzmana görünmek en iyisidir. Yayılabileceği veya daha ciddi yaralanmalara neden olabileceği için çıkarmaya çalışmayın.

Her siğil türü genellikle vücudun belirli bir bölgesinde bulunur:

Basit: Yuvarlaktırlar ve ellerde, tırnaklarda ve boyunda görülürler.

Düz: Kaşınırlar ve küçüktürler. Yüzde, ellerin arkasında ve dizlerde görülürler.

Plantar: Ayağın destek noktalarında belirir. Bazen merkezde küçük bir kan damarı olarak siyah bir nokta görülür.

Genital: Bunlara kondilomlar veya zührevi siğiller denir ve genital cildin yüzeyinde görülürler.

SİĞİLLERE KARŞI DOĞAL ÇÖZÜMLER

Bu yazıda, sorunu hızlı bir şekilde çözebilecek bir dermatoloji uzmanına gitmenin en iyisi olan genital ve plantar siğiller hakkında konuşmayacağız, ancak yaygın siğillere odaklanacağız. Ayrıca siğil ağrılıysa, kanaması varsa, zamanla görünümünde değişiklik varsa veya birkaç hafta boyunca doğal ilaçları uyguladıktan sonra kaybolmuyorsa doğrudan uzmana gitmelisiniz.

Çeşitli bitkiler siğiller çok yararlıdır, ancak çoğu çok yavaş etkilidir. Sonuç almak için uzun süre tekrarlanmaları gerekir.

İşte siğillere karşı en etkili doğal çözümler:

Kırlangıç Otu

Bu bitkideki alkaloidler hücre çoğalmasını engeller ve antiviral özelliklere sahiptir. Yaygın siğillerin giderilmesinde çok faydalıdır. Çok aşındırıcı olduğu için çevreleyen cilde uygulamaktan kaçının. Genellikle iki veya üç hafta boyunca günde üç uygulama yeterlidir.

Aynısefa

Bu bitkinin çiçekleri flavonoidler, saponinler, reçineler, uçucu yağlar ve salisilik asit içerir. Taze suyu viral siğilleri yok etmek için harikadır.

İncir Yaprağı

Topikal olarak uygulanan incir yaparğı, siğillerin yok edilmesine yardımcı olan antiviral bir etkiye sahiptir. Sıcak, ezilmiş bir yaprağı yerleştirmek de etkilidir.

Sarımsak

Sarımsak tüketimi savunmayı arttırır ve doğal bir antibiyotik etkisi gösterir. Siğil üzerine lapa olarak uygulanan birkaç dilim sarımsak, onu yok etmeye yardımcı olur.

Aloe Vera

Cilt lezyonlarına uygulanan jelin çift antiseptik ve yenileyici etkisi vardır. Aloe vera suyu lenfositleri aktive eder ve virüsler, bakteriler ve mantarlarla savaşmaya yardımcı olur.

Çay Ağacı veya Kekik Yağı

Çay ağacı veya kekik gibi bazı uçucu yağlar, siğillere karşı çok yardımcı olan güçlü doğal antiseptikler olarak işlev görür.

Kalın bir macun oluşturmak için bir damla saf esansiyel yağı biraz karbonat ile karıştırın. Daha sonra pamuklu çubuk veya bir parça pamuk ile siğillere uygulayın. Bir bandajla kapatın ve 20 dakika etki bekleyin. Bunu, siğil kaybolana kadar günde iki kez tekrarlayın.

Elma Sirkesi

Bu ürün antiviral, antibakteriyel ve antifungal özellikleri ile öne çıkmaktadır. Yapmanız gereken şey bir pamuğu elma sirkesine batırmak ve etkilenen bölgeye sürmek.

C Vitamini

Asidik pH'ı sayesinde C vitamini siğillerin giderilmesinde çok etkili olabilir. İdeal olanı, ezilmiş bir C vitamini tableti ve biraz su ile bir macun hazırlamaktır. Doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın, 20 dakika etki etmesi için bırakın ve bu işlemi her gün tekrarlayın.

Limon

Limon suyu, siğillerin giderilmesine yardımcı olabilecek antiseptik ve antiviral özelliklere sahiptir. Direkt limon suyu uygulayabilirsiniz. Veya bir limon dilimini kabuğu alta gelecek şekilde bir tavada ısıtın. Kabuğun bir kısmı çok ısınmaya başlayınca biraz tuz koyun, etkilenen bölgeye uygulayın ve bir bandaj ile tutturun. Her uygulamada limonu değiştirerek işlemi 9 gün boyunca tekrarlayın.

Turp

Tıpkı sarımsak gibi uygulanır ve biraz daha yavaş olsa da, kötü bir koku olmadan harika çalışır.

BİR SİĞİLE ASLA YAPILMAMASI GEREKENLER

Siğilleri makas veya bıçakla kesmeyin. Boyun gibi görünür yerlerde yaygın siğilleri olanlar yaygın olarak kesmeyi düşünür. Ancak keserken kanama enfeksiyonu yayabilir ve yara durumu daha da kötüleştirebilir.

Siğilleri asla kazımaya çalışmayın. Kesmek kadar zararlı olabilir. Her zaman ölü deri değil, bir enfeksiyon olduğunu unutmayın.

Bu doğal çözümler, bunları tutarlı bir şekilde, tercihen günde birkaç kez uyguladığınız sürece çok etkili olabilir. Hiçbir durumda siğilleri keserek, yakarak, yırtarak veya benzeri bir yöntemle kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Siğil sizi çok rahatsız ediyorsa, uygun işlemi yapabilmesi için doktorunuza görünün.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.