Hücresel düzeyde yaşlanmayı önleyen kolajen üretimini uyaran ve cildin sıkı ve genç görünmesini sağlayan hyaluronik asit, çeşitli besinlerin yardımıyla vücutta daha fazla üretilebiliyor.

Hyaluronik asit, cilt de dahil olmak üzere çeşitli organlarda doğal olarak bulunan bir moleküldür ve suyu çekme ve tutma yeteneğine sahip olduğu için cilde yapı ve destek vermede temel bir rol oynar.

Son yıllarda, cilde sıkılık ve pürüzsüzlük sağlayan bu bileşeni formüllerine dahil eden çok sayıda kozmetik piyasaya çıktı. Hyaluronik asit içeren kozmetik ürünlerin etkinliğine dair bilimsel kanıtlar vardır. Yalnızca eksikliğinin giderilmesi söz konusu olduğunda değil, aynı zamanda ciltte yeni kolajen üretimini uyarma söz konusu olduğunda da etkilidir.

ANTİOKSİDAN ALIMI CİLDİ GENÇ TUTUYOR

Hyaluronik asit deri altı kıvrımlarını yumuşatır ve gençleştirici etkisiyle bilinen kolajen üretimini uyarır. İki gruba sırasıyla ağız yoluyla hyaluronik asit ve plasebo verilen 2017 tarihli bir araştırma, hyaluronik asit alanların göz çevresindeki kırışıklıkların görünümünde, diğerlerine kıyasla önemli iyileşmeler olduğu sonucuna varmıştır.

Ciltte hyaluronik asit, içinde bulunan hücreler (keratinositler ve fibroblastlar) tarafından üretilir. Bu üretim, iyi yaşam tarzı alışkanlıklarının eşlik ettiği uygun bir diyetle iyileştirilebilir. Antioksidanlar açısından zengin bir diyet sürdürmek ayrıca ciltte hyaluronik asidin bozulmasını önler. Ayrıca, hyaluronik asit üretiminden sorumlu hücrelere güneşin zarar vermesini önlemek için güneş koruyucu kremlerin kullanılması önemlidir. İşlenmiş gıdalar, alkol ve tütün tüketimi hyaluronik asit üretimini bozar ve cilt yaşlanmasını hızlandırır.

HYALURONİK ASİT ÜRETİMİNE YARDIMCI OLAN 5 BESİN

Hyaluronik asidin bozulmasını durdurmak için antioksidanlar açısından zengin gıdaları ve belirli gıdalarda doğal olarak bulunan bileşikleri diyete dahil etmek önemlidir.

İşte vücutta hyaluronik asit üretimine yardımcı olan 5 yiyecek.

Brokoli

Araştırmalar, brokolinin ultraviyole radyasyon hasarına neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidanlar gibi davranan karotenoidler ve tokoferoller içerdiğini göstermektedir.

Yeşil Çay

Araştırmalara göre, düzenli yeşil çay tüketimi vücut içi iltihabı azaltabilir ve kalp problemleri, diyabet veya kanser gibi bazı kronik hastalıkları önleyebilir. Bunun nedeni, hücrelerin serbest radikallerden korunmasına yardımcı olan ve ayrıca antep fıstığı, avokado veya kiraz gibi gıdalarda bulunan bir madde olan yüksek kateşin içeriğidir.

Badem

E vitamini açısından zengindirler ve yaklaşık 130 farklı polifenol içerirler, bu da onları antioksidanlar açısından çok zengin bir besin yapar. Pek çok insan günlük diyetlerine badem ve diğer kuru yemişleri dahil etmeye yüksek kalorilerinden dolayı isteksiz olsa da, bademler çok sayıda sağlık yararına sahiptir. Genel olarak kuru yemişler ve özellikle bademler tokluğa çok yardımcı olan yiyeceklerdir. Bu nedenle ölçülü oalrak ehr gün tüketilmelidir.

Kırmızı Biber

Kırmızı biberler diyette çokça bulunan ve toplumun çoğunda genellikle eksiklik olmayan bir antioksidan olan C vitamini açısından çok zengindir. Hücresel yaşlanmadan sorumlu serbest radikallerle savaşan bir antioksidan olan kolajenin sentezinde yer alan C vitamini kivi, çilek veya turunçgillerde de bol miktarda bulunur. Antioksidanlar açısından zengin, hafif, sağlıklı ve düşük kalorili birçok besin vardır. Kırmızı biber C vitamini içeriği açısından zirvededir ancak domates, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler de iyi miktarda içerir.

Üzüm

Üzümler bağışıklık sistemini güçlendirmek de dahil olmak üzere çok sayıda vücut işleviyle bağlantılı bir antioksidan olan resveratrol açısından zengin bir meyvedir. Mevsiminde tüketilebilir, kuru haliyle olarak çeşitli tariflere eklenebilir veya üzüm kompostosu halinde kullanabilirsiniz.

TEK BİR BESİNDEN MUCİZE BEKLEMEYİN

Tüm bu gıdalar antioksidanlar açısından zengin olmalarına ve dolayısıyla hyaluronik asidin daha yavaş parçalanmasına yardımcı olmalarına rağmen, bunların hiçbiri cildin gençleşmesini kesin olarak etkilemeyecektir. Bu anlamda yaşlanma sürecini yavaşlatmak istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şeyin, tek bir besine takılmadan veya bir veya daha fazla gıdanın tüketimine odaklanmadan iyi yaşam tarzı alışkanlıklarını benimseyin.

Hücresel yaşlanmanın aşamalı olarak gerçekleşeceğini ve etkilerini önlemenin en iyi yolunun beslenmenin ötesinde uygun alışkanlıklar edinmek olduğunu unutmayın. İyi bir uyku rutini ve düzenli egzersiz yapmanın yanı sıra meyve, sebze ve çeşitli besinlerin tüketimine dayalı dengeli bir beslenme düzenine sahip olmak, yaşlanmayı önlemek için yapmamız gereken şeydir.