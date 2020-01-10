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Samsung'dan kahvaltı hazırlayan robot: Bot Chef

Samsung, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Bot Chef isimli kahvaltı robotunu sergiledi

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 15:45..
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Samsung, Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, bazı lezzetli yiyecekleri hazırlayabilen kahvaltı robotunu tanıttı. Mutfak dolabına asılı iki robotik koldan oluşan Bot Chef isimli robot; doğrama, çırpma, dökme ve temizleme gibi işlemleri yapabiliyor.

Samsung'dan kahvaltı hazırlayan robot VİDEO

YENİ BECERİLER EKLENEBİLİYOR

Kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına göre internetten beceri indirip robota ekleyebiliyor. Örneğin bir kullanıcı robotun çorbasını karıştırmasını isterse, internetten çorba karıştırma becerisini indirip robotu güncelleyebiliyor.

Yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleriyle donatılan Bot Chef, otomatik olarak mutfak tezgahındaki nesneleri algılayabiliyor.

Son olarak bu akıllı robotun önünde biraz daha zaman olduğunu söyleyebiliriz. Samsung, robotun ne zaman satışa çıkacağını ve fiyatının ne olacağını henüz açıklamadı.

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Samsung'dan kahvaltı hazırlayan robot: Bot Chef

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