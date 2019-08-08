Samsung'un dün akşamki tanıtım etkinliğinden 7 önemli duyuru

Samsung'un, Galaxy S10 serisinden sonra en çok merak edilen telefonu şüphesiz Galaxy Note 10 oldu. Şirket, dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini tanıttı. Geçmiş yıllardan farklı olarak 3 farklı Note 10 modeli tanıtan Samsung, 5G teknolojisini de bu modellerden birine ekledi.

Samsung, düzenlediği tanıtım etkinliğinde sadece Galaxy Note 10 ailesini değil, diğer birkaç ürünü ile birlikte çeşitli duyurular gerçekleştirdi. İşte etkinlikte duyurulan 7 önemli gelişme:

1. SAMSUNG GALAXY NOTE 10 VE GALAXY NOTE 10 PLUS

Samsung'un, aylardır beklenen tanıtım etkinliği gerçekleşti ve Galaxy Note 10 ve Note+ modelleri tanıtıldı. Her iki telefon da dinamil AMOLED ekrana, ekrana gömülü parmak izi sensörüne ve kablosuz şarj desteğine sahip. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Note 10, 6,8 inç ekran ile gelen Note 10 Plus'tan biraz daha küçük.

Galaxy Note 10 Plus, normal Note 10 modelinden farklı olarak nesneleri 3 boyutlu olarak tarayıp model haline getirebileceğiniz ekstra bir DepthVision kameraya sahip.

İki telefon da oyun severlerin oldukça işine yarayabilecek bir özellikle geliyor. Oyun menüsünde otomatik olarak Discord uygulamasına bağlanabilen telefon, oyuncuların kendi aralarında sohbet etmesini sağlıyor.

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ hakkında daha detaylı bilgi almak ve telefonların Türkiye fiyatlarını öğrenmek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

2. GELİŞTİRİLMİŞ S-PEN KALEM

Galaxy Note serisinin olmazsa olmazı S-Pen, Galaxy Note 10 serisinde daha da geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Üzerinde 6 farkllı sensör bulunan S-Pen sayesinde kalemi ekrana dokundurmadan, sadece ufak hareketlerle telefonunuzu kontrol edebileceksiniz.

Aynı zamanda bluetooth üzerinden diğer cihazlara da bağlanabilen S-Pen, uzaktan kumanda olarak da kullanılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca kamera modları arasında geçiş yapmak ve YouTube videolarını ileri ve geri sarmak için S-Pen'i kullanabilecek.

3. GALAXY NOTE 10 5G MODELLERİ

Samsung Galaxy Note 10 serisinin 5G modeline baktığımızda, aslında ayrı bir telefon olarak karşımıza çıkmıyor. Hem Note 10 hem de Note 10 Plus modellerinin 6G sürümlerini de piyasaya sürecek şirket, telefonlarda normal Note 10 ve Note 10 Plus'ta bulunan aynı özellikleri kullandı.

Galaxy Note 10 ve Note 10+ 5G'nin tek farkı ise cihaz üzerinde 5G modemin bulunması. Telefonların diğer bütün özellikleri Note 10 ve Note 10+ modelleri ile aynı. Ayrıca işlemci olarak Snapdragon 855+ modelini kullanan Samsung, böylelikle cihazlarıı tam anlamıyla güçlü hale getiriyor.

4. HEM MAC HEM DE WINDOWS İÇİN DEX DESTEĞİ

Galaxy Note 10 telefonunuzun bilgisayar gibi davranmasını sağlayan DEX platformu sayesinde, telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayara bağlayarak kullanabilirsiniz. Hem Mac hem de Windows işletim sistemi için sunulan bu özellik, daha sorunsuz bağlantılar için Microsoft'dan da destek aldı.

DEX özelliği sayesinde telefonunuza gelen bildirimleri doğrudan bilgisayarınızda görüntüleyebilir ve bilgisayarınızın fare ve klavyesini kullanarak telefonunuzu bilgisayar ekranında yönetebilirsiniz.

5. GALAXY BOOK S

Samsung, sürpriz bir kararla yeni dizüstü bilgisayarını da dün akşam gerçekleşen etkinlikte tanıttı. 13,3 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip Galaxy Book S modelinde Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri yer alıyor. 23 saate kadar pil ömrü sunan laptop, aynı zamanda Windows 10 işletim sistemi kurulu halde geliyor.

LTE bağlantısı sayesinde telefon olarak da kullanabileceğiniz Galaxy Book S, gri ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.





6. SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE 2

Samsung, geçtiğimiz hafta yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2'yi duyurmuştu, ancak şirket dün akşamki etkinlikte Under Armour özel baskı sürümünü de tanıttı. 309 dolarlık bir satış fiyatına sahip yeni akıllı saat, PowerShare modu sayesinde diğer Galaxy telefonların arkasından da şarj edilebiliyor.

Samsung'un şu ana kadar üretmiş olduğu en iyi akıllı saat olan Galaxy Watch Active 2, 4 GB RAM ve yaklaşık 800 MB depolama alanı ile kullanıcılarla buluşuyor. 360x360 Super AMOLED ekrana sahip Galaxy Watch Active 2, 40mm ve 44mm olmak üzere iki farklı ekran büyüklüğüyle satışa çıkacak.





7. ÇEVRE KİRLİLİĞİ İÇİN ÖNLEM

Samsung, bu yıl karbon ayakizini azaltmak için daha çevre dostu ambalajlar üreteceğini açıkladı. Şirket, Birleşmiş Milletler'in küresel hedeflerine bağlı kalarak daha çok çevre dostu olacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Google, yeni ürünlerini dönüştürülebilir malzemelerden yaparak çevreye kirliliğini azaltmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Son olarak Samsung Galaxy Note 10 ailesinin ülkemizdeki fiyatlarından bahsederek içeriğimizin sonuna gelelim:

Samsung Galaxy Note 10: 9 bin 899 TL

Samsung Galaxy Note 10 Plus: 11 bin 399 TL

Samsung Galaxy Note 10 serisi 21 Ağustos'ta satışa çıkacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.