Burdur'da sığla ormanını büyüleyici doğası, tekne turlarıyla görülüyor

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyü sınırlarında bulunan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, bölgeye özgü endemik bir tür olan Anadolu sığla ağacının en seçkin örneklerini barındırıyor. Isparta, Antalya ve Burdur il sınırlarının kesişim noktasında, Aksu Çayı kıyısında yer alan alan, zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

885 DEKARLIK DOĞAL ZENGİNLİK

Toplam 885 dekarlık bir alanı kapsayan koruma sahasında, halk arasında “günlük” olarak bilinen Anadolu sığla ağaçları yoğun olarak yayılış gösteriyor. Geniş yapraklı yapısıyla 40 metreye kadar boylanabilen bu ağaçlar, yüksek taban suyu ve düşük sıcaklık koşullarında yetişiyor.

ORMANA GİRİŞ SINIRLI, GÖRÜNTÜSÜ HERKESE AÇIK

Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı’na yalnızca eğitim ve bilimsel amaçlarla, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri eşliğinde giriş yapılabiliyor. Vatandaşlar ise bu eşsiz doğa alanını Karacaören 2 Baraj Gölü’nde düzenlenen tekne turlarıyla uzaktan izleme imkânı buluyor.

BARAJ GÖLÜNDE DOĞAYLA İÇ İÇE YOLCULUK

Yaklaşık bir saat süren tekne turlarında ziyaretçiler, göl ve dağ manzarası eşliğinde sığla ormanının doğal dokusunu tekneden keşfetme fırsatı yakalıyor. Doğaseverler, sessiz ve çevre dostu teknelerle bölgenin eşsiz manzarasını deneyimliyor.

"DÜNYADA SADECE BURDUR VE MUĞLA'DA VAR"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bucak Şefi Ahmet Küçükyaman, Anadolu sığla ağacının dünya üzerinde yalnızca Burdur ve Muğla’da bulunduğunu belirterek, bu türün Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından hassas derecede nesli tehlike altında olarak sınıflandırıldığını söyledi. Küçükyaman, sığla ağacından elde edilen yağın eczacılık ve parfümeri sanayisinde kullanıldığını da ifade etti.

KORUMA VE İZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alanının 1987 yılında tabiatı koruma alanı ilan edildiğini hatırlatan Küçükyaman, sığla ormanının foto kapanlarla anlık olarak izlendiğini ve düzenli koruma kontrollerinin yapıldığını vurguladı.

ZİYARETÇİ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Tekne turlarını düzenleyen işletmeci Fatih Dinç, Burdur Valiliği ve Bucak Kaymakamlığının destekleriyle doğaya uygun elektrikli teknelerle turlara başladıklarını belirtti. Dinç, sığla ormanını görmek isteyen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

BÖLGE TURİZMİNE KATKI

İşletmeci Salih Yaman da Karacaören Baraj Gölü ve sığla ormanının bölgenin en özel doğal değerleri arasında yer aldığını belirterek, ilerleyen yıllarda bu alanın doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getirdi.