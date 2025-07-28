Dünyanın yaşaması en zor 5 şehri

Seyahat etmeden önce bilinmesi gereken, şartların çok ağır olduğu beş konum…

Dünyada bazı şehirler, yalnızca ekstrem hava olaylarıyla değil; aynı zamanda temel altyapının yetersizliği, yoğun nüfus, sağlık ve güvenlik sorunlarıyla da gündeme geliyor.

Bu yerlerde hayatı sürdürmek, sürekli bir uyum süreci ve fiziksel direnç gerektiriyor. Yaşanabilirlik açısından son sıralarda yer alan bu yerleşim alanları, adeta insan iradesinin sınandığı noktalar haline gelmiş durumda.

İşte dünyada yaşaması zorlu olduğu yerler ve yaşam koşulları…

1. YAKUTSK - RUSYA

Yakutsk, dünyanın sürekli olarak donmuş zemin (permafrost) üzerinde kurulu en büyük şehirlerinden biridir. Kış aylarında sıcaklıklar -40 °C'nin altına kadar düşer ve bu soğuklar, aylarca etkisini sürdürür.

KIŞLAR UZUN SÜRÜYOR

Yaz ayları kısa ve bazen ani sıcak hava dalgalarıyla geçse de, genel iklim oldukça serttir. Permafrost zemine uygun olarak inşa edilen özel temelli evler sayesinde hayat devam ettirilmeye çalışılır.

Ancak uzun süren kışlar, düşük sıcaklıklar ve sınırlı altyapı olanakları şehirde yaşamı büyük ölçüde zorlaştırır.

2. OYMYAKON - RUSYA

Sibirya’nın iç bölgelerinde yer alan Oymyakon, yerleşim olan bölgeler arasında dünyanın en soğuk noktası olarak bilinir.

Kışın sıcaklıklar -60 °C’ye kadar düşerken, ocak ayında ortalama minimum sıcaklık -50 °C seviyesindedir.

YAZLAR KISA VE SERİN GEÇİYOR

Donmuş nehirler, buz tutmuş yollar ve sürekli kar örtüsü burada yaşamı adeta donduruyor. Yazlar kısa ve serin geçiyor, bu da tarım ve açık hava faaliyetlerini büyük oranda sınırlıyor.

3. ŞAM - SURİYE

Suriye'nin başkenti Şam, uzun yıllar süren savaşın izlerini taşımaya devam ediyor.

Altyapının büyük ölçüde tahrip olması, sağlık hizmetlerinin zayıflaması ve temel yaşam kaynaklarına erişimin kısıtlı hale gelmesi, bu şehri yaşanması güç yerlerden biri haline getiriyor.

TEMEL İHTİYAÇLARA ERİŞİM SINIRLI

Elektrik, temiz su ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlara erişim sınırlı. Ekonomik krizler, göç dalgaları ve sürekli tehdit altındaki yaşam düzeni, şehirdeki günlük hayatı doğrudan etkiliyor.

4. KARAÇİ - PAKİSTAN

Pakistan'ın en kalabalık şehirlerinden biri olan Karaçi, aşırı nüfus yoğunluğu, plansız kentleşme ve düşük yaşam standartlarıyla biliniyor.

Hava kirliliği, sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve yüksek suç oranları yaşam kalitesini düşüren başlıca etkenler arasında yer alıyor.

ALTYAPISI YETERSİZ

Su kaynaklarına erişimde yaşanan sorunlar ve altyapı yetersizlikleri de şehirdeki yaşamı zorlaştırıyor. Ayrıca yoğun trafik ve sosyal eşitsizlik, günlük yaşamı stresli ve yorucu hale getiriyor.

5. DAKKA - BANGLADEŞ

Bangladeş’in başkenti Dakka, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olarak aşırı yoğunlukla mücadele ediyor. Nüfus baskısı, yetersiz altyapı, trafik karmaşası, düzensiz yapılaşma ve hava kirliliği bu şehirde hayatı ciddi anlamda zorlaştırıyor.

SEL VE SU BASKINLARI BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Muson yağmurlarıyla birlikte sık yaşanan sel ve su baskınları da büyük bir tehdit oluşturuyor. Sınırlı sağlık ve hijyen hizmetleri nedeniyle hastalık riski de artıyor.