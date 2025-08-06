Türkiye’nin UNESCO tescilli gastronomi şehirleri

Bu şehirler sadece lezzetli yemekleriyle değil; mutfağı yaşatan insanları, kültürel aktarımıyla da dikkat çekiyor...

Türkiye, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin harmanlandığı topraklarda gelişen zengin mutfağıyla dikkat çekiyor. Bu köklü yemek kültürü, sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda toplumsal belleği koruyan, sürdürülebilirlik ilkesini destekleyen ve yerel kalkınmayı teşvik eden bir miras olarak öne çıkıyor.

UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gastronomi alanında seçilen üç Türk şehri Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar bu mirası dünya ile buluşturuyor.

1. GAZİANTEP ( 2015 - GASTRONOMİ ŞEHRİ)

Gaziantep, 2015 yılında UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk gastronomi şehri olarak ilan ediliyor.

Şehrin zengin mutfağı; baklava, beyran çorbası, yuvalama, Ali Nazik kebabı ve Antep fıstığı gibi özgün lezzetlerle dünya çapında tanınıyor.

GELENEKSEL MUTFAK TEKNİKLERİ YAŞATILIYOR

Yüzyıllardır süregelen yemek tarifleri korunuyor, geleneksel mutfak teknikleri yaşatılıyor. Aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve üretim teknikleri de destekleniyor.

Yerel üreticiler, esnaf lokantaları, gastronomi festivalleri ve üniversitelerde yürütülen gastronomi çalışmaları sayesinde kent, mutfak kültürünü dinamik bir yapıyla sürdürüyor.

2. HATAY (2017 - GASTRONOMİ ŞEHRİ)

2017 yılında UNESCO Gastronomi Şehri unvanını kazanan Hatay, zengin tarihsel geçmişi ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkıyor.

Arap, Türk, Ermeni ve Hristiyan mutfaklarının birleşimiyle şekillenen Hatay mutfağı, Ortadoğu ve Akdeniz’in en nadide tatlarını bir araya getiriyor.

DOĞAL MALZEMELER ÖN PLANDA

Humus, tepsi kebabı, oruk, zeytin salatası ve künefe gibi birçok lezzet bu topraklarda doğuyor. Baharat kullanımı yoğun olan mutfakta, doğal malzemeler ön planda tutuluyor.

Hatay'da düzenlenen yöresel yemek festivalleri, pazar kültürü ve yerel üreticilerin katkılarıyla gastronomi kültürü canlı tutuluyor.

Ayrıca UNESCO’nun beklentilerine uygun olarak gastronomi eğitimi ve kültürel aktarım konusunda yerel yönetimler aktif rol üstleniyor.

3. AFYONKARAHİSAR ( 2019 - GASTRONOMİ ŞEHRİ)

Afyonkarahisar, 2019 yılında gastronomi alanında UNESCO tarafından tescilleniyor. Şehir, özellikle afyon kaymağı, sucuk, lokum ve keşkek gibi geleneksel ürünlerle dikkat çekiyor.

Yüzyıllardır süren üretim gelenekleri, bugün hala yaşatılıyor.

ZİYARETÇİLERİNE BENZERSİZ BİR DENEYİM SUNUYOR

Tarımsal üretimin güçlü olması, şehre gastronomik anlamda sürdürülebilirlik kazandırıyor. Afyonkarahisar’da geleneksel yemek pişirme teknikleri korunuyor, kaymak üretiminden et işleme yöntemlerine kadar birçok detay gastronomi mirasının temelini oluşturuyor.

Kentin mutfağı, tarihî kervansaray kültürü ve Anadolu misafirperverliği ile birleşerek ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

KÜLTÜREL AKTARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu şehirler, gastronomiyi bir kalkınma aracı olarak kullanıyor ve yerel değerleri dünya sahnesine taşıyor. UNESCO unvanı, hem turizmi canlandırıyor hem de yerel ekonomiyi destekliyor.

Türkiye’nin gastronomi şehirleri, mutfak meraklıları için yalnızca bir seyahat rotası değil, aynı zamanda kültürel bir keşif anlamı taşıyor.