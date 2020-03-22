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Suudi Arabistan'da korona vaka sayısı arttı

Suudi Arabistan yönetimi, ülkede koronavirüs vaka sayısına ilişkin verileri paylaştı.

AA | 22.03.2020 - 17:48..
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Muhammed el-Abd el-Ali, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 511'e yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın 23 bin kişiye test yaptığını ve vaka sayısının artabileceğini ifade eden Ali, virüse yakalananlardan 17'sinin iyileştiğini kaydetti.

TALİMATLARA UYULMUYOR

Sözcü Ali, virüse yakalanma sebeplerinin başında, kalabalık ortamlarda bulunmama ve sosyal mesafenin korunması yönündeki talimatlara uyulmamasının geldiğini sözlerine ekledi.

Dün Suudi Arabistan'da vaka sayısı 392 olarak açıklanmıştı.

Suudi Arabistan'da korona vaka sayısı arttı

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