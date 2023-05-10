ABD, Rusya'ya ait 20 yıllık casus yazılım ağını çökertti ABD Adalet Bakanlığı, Rusya'ya ait 20 yıllık casus yazılım ağı Snake'in (Yılan) FBI tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait olduğu bilinen ve 20 yıllık bir geçmişe sahip kötü amaçlı yazılım ağının çökertildiğini açıkladı.

Açıklamada, Rusya'nın 50 ülkedeki yüzlerce virüslü bilgisayardan hassas bilgileri elde etmek için 2004'ten bu yana kullandığı gelişmiş "Snake" (Yılan) isimli yazılım ağının FBI tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

FBI MEDUSA Operasyonu'nun "Kremlin destekli" bilgisayar korsanlarının casus yazılımının işlevselliğini kendi aleyhine çeviren ve programı kendi kendine imha etmeye zorlayan "Perseus" adlı dijital bir araç sayesinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Bilgisayarlardan bilgi çalıyordu

Yetkililer, kötü amaçlı yazılımın, Rusya istihbarat güçlerinin NATO üyesi hükümetler, gazeteciler ve finans ve teknoloji sektörlerine ait bilgisayarlardan bilgi çalarak başka bir platforma aktardığını belirtti.

MEDUSA Operasyonu sayesinde, kötü amaçlı yazılımı yaymak için kullanılan "önemli sayıda sanal altyapının" devre dışı bırakıldığı ve bunun söz konusu yazılımın yeniden kullanılmasının çok zorlaştıracağı kaydedildi.