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    Çin'de bir şirket, 1500 drone ile QR kod oluşturdu

    Çin merkezli çevrimiçi eğlence şirketi Bilibili, geçen yıl piyasaya sürülen oyununun yıl dönümünü kutlamak için 1500 drone ile harika bir şov gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 14:53
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    Çin'de bir şirket, 1500 drone ile QR kod oluşturdu

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen insansız hava araçları drone'lar, dev şirketlerin de dikkatini çekiyor.

    Birçok marka, artık tanıtım etkinliklerinde drone'ları kullanarak görsel şölen oluşturuyor.

    Şanghay merkezli çevrimiçi eğlence şirketi Bilibili, 1500 drone'un kullanıldığı son reklam kampanyasıyla sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

    QR KODLA REKLAM YAPTI

    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen "Princess Connect! Re: Dive isimli oyunun yıl dönümü kaosamında 1500 drone havalandı.

    Drone'ların oluşturduğu QR kodu telefonlara okutan izleyiciler, oyunun web sitesine yönlendirildi.

    Çin'de bir şirket, 1500 Drone ile QR kod oluşturdu - VİDEO

    DRONE

    ÇİN'DE DRONE ŞOVLARI POPÜLER

    Son zamanlarda Çin'de etkileyici drone gösterileri yapılıyor. Örneğin, Hyundai'nin alt markası olarak çalışmalarına devam eden Genesis, yeni logosunun tanıtımını geçtiğimiz haftalarda Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirmiş ve 3 bin 281 adet drone kullanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

    Eylül 2020'de ise Shenzhen Damoda isimli bir şirket, 3 bin 051 adet drone kullanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na a girmişti.

    drone

    drone

    drone

    drone

    drone

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