Google hizmetlerinden yoksun Huawei P Smart S tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni akıllı telefonu P Smart S modelini tanıttı. Gelin telefonun fiyatına ve özelliklerine daha yakından bakalım.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, İtalya'da düzenlediği bir etkinlikte orta seviye P Smart S modelini resmi olarak duyurdu.

48 MP kamerasıyla dikkat çeken telefonun fiyatına ve özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

HUAWEI P SMART S ÖZELLİKLERİ

6,3 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 çözünürlüğünde Full HD+ OLED ekrana sahip Huawei P Smart S, şirketin kendi işlemcisi Kirin 710F'den gücünü alıyor.

4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonun arka tarafında 48 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kamera, ön tarafında ise 16MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

4.000mAh batarya kapasitesine sahip Huawei P Smart S modelinde, aynı zamanda 10W hızlı şarj desteği yer alıyor.

GOOGLE UYGULAMALARI YİNE YOK

Android 10 tabanlı EMU 10.1 arayüzü ile satışa çıkacak Huawei P Smart S modelinde, Huawei'nin ABD ile yaşadığı sıkıntılardan dolayı Google servisleri ve uygulamaları yer almıyor.

Telefonda Google Play Store yerine, Huawei’in kendi uygulama mağazası AppGallery yer alıyor.

FİYAT

Bugün itibarıyla İtalya'da satışa çıkan telefonun fiyatı ise 250 euro olarak açıklandı