İngiliz polisi, yüz tanıma ile insanların duygularını takip edecek

İngiliz polisi, yüz tanıma ile insanların duygularını takip edecek

İngiliz polisi, insanların ruh hallerini anlayabilmek için tasarlanan yapay zeka teknolojisini kullanmak için gerekli olan ödeneğe kavuştu. Yeni teknolojinin kısa süre içinde test edilmesi bekleniyor.

Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Her ne kadar birçok kullanıcı yüz tanıma sistemini akıllı telefonların kilidini açmak için kullansa da dünya genelinde devletler, bu teknolojiyi daha çok güvenlik amaçlı kullanıyor.

İNGİLTERE, İNSANLARIN DUYGULARINI ANLAYACAK

İngiltere'de, polisin duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisini kullanabilmesi için ilk adım atıldı.



Lincolnshire Polis Departmanı, söz konusu teknolojiyi test etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan ödenek aldı.





Yeni teknoloji kullanıma sunulduğunda, CCTV görüntülerini analiz edilecek ve görüntülerde yer alan insanların duygu durumları tespit edilebilecek.



Aynı zamanda sistem, şapka ve gözlük gibi yüzü kapatan eşyaların kullanıldığı durumlarda bile kimlikleri tanıyabilecek.

KARAR TEPKİ TOPLADI

Projenin İçişleri Bakanlığı'ndan ödenek alması sonrası, birçok sivil toplum kuruluşu yeni teknolojinin insan haklarını ihlal ettiğini ve devletin halk üzerindeki gözetimini artırdığını söyledi.

Proje ile ilgili konuşan bir polis sözcüsü, test kapsamında bu sistemin mahremiyeti ihlal edip etmediği sorusuna da yanıt aranacağı bilgisini paylaştı.





AVRUPA YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİNE KARŞI

Yüz tanıma teknolojisi, Avrupa'daki 32 ülkede kullanım için onaylandı. Ancak, bu teknolojinin kullanımını halk tepkiyle karşılıyor.

Fransa ve İsveç yakın zamanda, okullarda yüz tanıma kullanımını yasakladı. Avrupalıların yüzde 80'i yüz verilerini yetkililerle paylaşmaya hevesli değil.

Bu olumsuz düşüncelere rağmen teknoloji, bugüne kadar hala 26 Avrupa ülkesinde kullanılıyor.