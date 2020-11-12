Samsung'un en yeni işlemcisi Exynos 1080 tanıtıldı

2021 yılında Samsung akıllı telefonlarına güç verecek Exynos 1080 işlemcisi tanıtıldı: İşte yeni işlemcinin tüm özellikleri.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2021 yılında karşımıza çıkacak ve orta-üst seviye Samsung telefonlarına güç verecek yeni işlemcisi Exynos 1080'in tanıtımını yaptı.

Exynos 1080, her ne kadar yüksek performanslı çalışacak olsa da daha çok orta-üst segment arasındaki telefonlara güç verecek. Bu nedenle yeni işlemcinin Galaxy S21 modellerinde yer alıp almayacağı bilinmiyor.

EXYNOS 1080 ÖZELLİKLERİ

5nm mimari ile üretilen Exynos 1080, ARM'nin yeni Cortex-A78 CPU çekirdeklerine ve Mali-G78 grafik birimine sahip. ARM’nin iddiasına göre yeni nesil çekirdekler, Cortex A77'den yüzde 20 daha performanslı çalışıyor ve yüzde 50 daha az güç tüketiyor.

Samsung’un açıklamasına göre Exynos 1080’de 1+3+4 şeklinde bir çekirdek yapılanması var. 2.8GHz hızında çalışan Cortex-A78, maksimum performans sunarken, 2.0GHz hızındaki dört Cortex-A55 çekirdeği ise verimliliğe odaklanacak.

Yeni işlemcinin Exynos 980'e kıyasla iki kat daha iyi performans sunduğunu belirten Samsung, Exynos 1080'in çoklu görev kullanımı için de optimize edildiğini söylüyor.

Daha önce Exynos 1080 işlemcisi hakkında sızıntılar yapılmıştı. Ortaya çıkan bilgiler, Exynos 1080'in Snapdragon 865 ve Snapdragon 865+ amiral gemisi işlemcileri karşısında iyi bir performans sağladığı yönündeydi.

Öyle ki Exynos 1080, yapılan AnTuTu Benchmark testinde 693 bin 600 puan toplayarak iki Snapdragon işlemciyi de geride bırakmayı başardı.

6 adet kameraya kadar destek sağlayan ve 1080p HDR10+ video kaydını da destekleyen Exynos 1080, 5.1Gbps’e kadar indirme hızı sunan çift modlu 5G modem ile birlikte geliyor.

Bakalım Exynos 1080, ilk olarak hangi Samsung Galaxy modelinde karşımıza çıkacak?

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