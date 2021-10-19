Spotify, Avrupa'da yüzlerce kişiyi işe alacak

Spotify; Avrupa, Avustralya ve Kanada'da reklam satışlarını artırmak için yüzlerce kişiyi işe alacağını duyurdu.

Spotify müzik akışı hizmeti, aylık ücret ödemeyen müşterilerden elde edilen geliri artırmak için reklamlara daha fazla öncelik veriyor.

Şirket, Avrupa'daki ve diğer bölgelerdeki reklam satışlarını artırmak için yüzlerce personel işe almayı planlıyor.

Spotify'ın reklam işlerinden sorumlu başkanı Lee Brown, "Avrupa, Avustralya ve Kanada'da reklam pazarlama iş gücümüzü yüzde 70'in üzerinde artırıyoruz. Reklamcılık işimize daha çok yatırım yapıyoruz. Uzun vadeli strateji açısından, reklamcılığın toplam gelirimizin yüzde 10'undan daha az olduğu günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

DENEYİMLİ REKLAM YÖNETİCİSİ ALDI

Brown ayrıca, Spotify'ın uluslararası satışlara liderlik etmesi için 25 yıllık uluslararası deneyime sahip bir reklam sektörü yöneticisini de işe aldığını söyledi.

Ücretli aboneliklerden ve ödeme yapmayan kullanıcılara reklam göstererek gelir elde eden Spotify, pandemi nedeniyle oldukça zorlu geçen 2020'nin ardından bu yıl rekamcılık gelirlerini artırmaya başladı.

Aylık 365 milyon aktif kullanıcısının 210 milyonuna reklam gösteren şirket, toplam gelirlerinin yüzde 12'sini bu kullanıcılardan elde ediyor.