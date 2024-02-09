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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre içinde 13 farklı bilimsel deneye imza attı.

Mikro yer çekimi şartlarını, Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yükseklikte test eden Gezeravcı, görevini başarıyla tamamladı.

Ancak bu tarihi görevin, zaman zaman farklı ifade ve yaklaşımlarla eleştirilmeye çalışıldığı görülüyor.

Özdil'in 'uzay' paylaşımı

Gazeteci Yılmaz Özdil, Gezeravcı'nın istasyondaki anlarına ilişkin bir görüntüyü paylaşarak şöyle yazdı:

Yanıt gecikmedi: Bunu çok merak ederdim

NASA'daki sözleşmesini iptal ederek Türkiye'ye dönen Astrofizikçi Umut Yıldız, Özdil'in bu sözlerine karşı çıktı.

Paylaşımına "Yapma abi" diyerek başlayan Yıldız, "Pamukta fasulye çimlendirme deneyi uzayda yapılabiliyorsa bunu çok merak ederdim." ifadesini kullandı.

"Uzun uzay yolculukları için hepsi denenmeli"

Yıldız, gelecekte planlanan uzun süreli uzay seyahatleri kapsamında mikro yer çekimi ortamında farklı deneylerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Astrofizikçi Yıldız, paylaşımında şöyle dedi:

Dünya’da normal gelen birçok olay uzayda çok farklı gerçekleşir, gelecekteki uzun uzay yolculukları için bunların hepsinin denenmesi ve bilinmesi gerekir.



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