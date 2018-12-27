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Trump İsrail'e Suriye'den çekilme cevabı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına eleştirilerin yükseldiği İsrail'e "Size her yıl 4.5 milyar dolar para veriyoruz, çok daha iyi olacaksınız" dedi.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 17:27..
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Trump İsrail'e Suriye'den çekilme cevabı verdi

İsrail, ABD'ye Suriye'den çekilme planı hakkında telkinlerde bulunarak yanlış karar aldığını, bu kararın Türkiye ve DEAŞ'a katkı sağlayacağını belirtmişti. Bu karardan vazgeçmeyen Donald Trump, İsrail'e ve kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

"SİZE HER YIL 4.5 MİLYAR DOLAR VERİYORUZ"

Irak'taki ABD askerlerine Noel ziyaretinden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, her yıl İsrail'e güvenlik yardımı olarak 4.5 milyar dolar verdiklerini, dolayısıyla İsrail'in çok iyi olması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya atıfla "Bibi ile konuştum. Bibi'ye dedim ki, biliyorsun, biz İsrail'e her yıl 4.5 milyar dolar veriyoruz" diye söze girip "Onlar da kendilerini savunmak konusunda çok iyi iş çıkarıyor" dedi.

 


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