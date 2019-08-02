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Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü adayını geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği John Ratcliffe'i, 5 gün sonra adaylıktan çektiğini duyurdu.

AA | 02.08.2019 - 23:57..
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ABD Başkanı DOnald Trump, Twitter'dan, Ratcliffe'in DNI adaylığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"KENDİSİ VE AİLESİNİN YIPRANACAĞINI SÖYLEDİM"

Medyanın Cumhuriyetçi Kongre üyesine çok haksızca davrandığını ileri süren Trump, "Aylarca sürecek iftira ve hakaretlerden ziyade John'a, bu tür insanlarla uğraşmasının kendisini ve ailesini ne kadar yıpratacağını anlattım. John da harika bir iş çıkardığı Kongre'de kalmaya karar verdi. Yakın zamanda DNI adayımı açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Ratcliffe de yaptığı açıklamada kendisini adaylığa düşünen Trump'a teşekkür etti ve mevcut koşullarda Kongre'deki görevine devam etmeye karar verdiğini belirtti.

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü adayını geri çekti

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