Tuba Vural Çokal, AK Parti sıralarında

İyi Parti’den "Dağdan gelenlerin önünü açıyoruz” diyerek istifa eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti’nin bugünkü grup toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çokal’a parti rozetinin takılması bekleniyor.
ÇOKAL'IN KATILMASIYLA AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI 291 OLACAK
Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291’e yükselecek.
CHP’nin 139, HDP’nin 61, MHP’nin 49, İyi Parti’nin 37, Türkiye İşçi Partisi’nin 2, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin 1 milletvekili bulunuyor.
7 milletvekili ise bağımsız olarak Meclis’te yer alıyor.